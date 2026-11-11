В Латвию возвращается снег.
В Латвии
Сегодня 08:30
Зима все ближе: в некоторых районах Латвии сегодня ожидается снег
В среду, 11 ноября, погода в Латвии будет позднеосенней, однако в некоторых регионах появятся и первые признаки зимы. Синоптики предупреждают о скользких дорогах и ухудшении видимости к вечеру.
Днем в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдут дожди, а в восточных районах возможны также мокрый снег и снег. Будет дуть слабый или умеренный ветер южных направлений. В вечерние часы местами образуются туман и дымка.
Максимальная температура воздуха составит +1…+5 градуса, на морском побережье будет теплее - до +5…+7 градусов. Участникам дорожного движения следует соблюдать осторожность, поскольку отдельные участки дорог могут быть скользкими.
В Риге ожидается пасмурный день, во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Сохранится слабый южный ветер, а температура воздуха повысится до +4…+5 градусов.