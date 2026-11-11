Латвия пережила неспокойную ночь: дроны приближались сразу с нескольких направлений

Первоначально Национальные вооруженные силы не уточняли, что именно происходит в воздушном пространстве Латвии. После отмены предупреждений также не сообщалось, покинули ли подозрительные летательные аппараты территорию страны, не пересекли ли ее границу, упали или были сбиты. При этом ранее Литва сообщала о беспилотниках, проникших в ее воздушное пространство. Один из них впоследствии покинул территорию Литвы, направившись в сторону Латвии.