Латвия пережила неспокойную ночь: дроны приближались сразу с нескольких направлений
В ночь на среду, 11 ноября, воздушное пространство Латвии пересекли или к ее границам приблизились несколько беспилотников. Один из них в сопровождении истребителей миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства пролетел через пять краев Латвии, сообщил в интервью Латвийскому радио представитель Национальных вооруженных сил (НВС), капитан ВМС Селдзис Грасманис.
По словам Грасманиса, предупреждение об угрозе в воздушном пространстве Лудзенского края было объявлено в связи с двумя объектами, которые залетели на территорию Латвии. Позднее предупреждения объявили в Краславском и Аугшдаугавском краях из-за приближавшегося со стороны Беларуси объекта. Однако он так и не пересек границу Латвии.
В Балвском крае предупреждение было связано с приближением трех объектов. Впоследствии они изменили направление движения и повернули на север, оставаясь на территории России и не нарушив воздушную границу Латвии.
Еще один беспилотник приближался к Латвии со стороны Литвы. Именно из-за него первоначально было объявлено предупреждение в Айзкраукльском крае. В сопровождении истребителей миссии НАТО дрон пересек Екабпилсский, Мадонский, Цесисский, Гулбенский и Смилтенский края, после чего примерно в районе Апе покинул воздушное пространство Латвии и направился в Эстонию.
Как развивались события ночью
Как ранее сообщало агентство LETA, в ночь на среду предупреждения о возможной угрозе в воздушном пространстве объявлялись в нескольких краях Земгале и Видземе.
Серия предупреждений началась после 2:00 ночи в Айзкраукльском крае, а около 3:30 было объявлено об окончании последних угроз в Смилтенском и Гулбенском краях.
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Первое предупреждение в Айзкраукльском крае было объявлено примерно в 2:20. Изначально действовал желтый уровень опасности, однако спустя несколько минут его повысили до оранжевого.
Одновременно предупреждения желтого уровня объявили в Мадонском и Екабпилсском краях. Незадолго до 3:00 в Мадонском крае уровень угрозы также повысили до оранжевого. В это же время НВС сообщили об окончании угрозы в Айзкраукльском и Екабпилсском краях.
Спустя несколько минут угроза миновала и в Мадонском крае, однако оранжевое предупреждение объявили в Цесисском крае. В Смилтенском и Гулбенском краях сначала ввели желтый уровень опасности, который практически сразу повысили до оранжевого.
В течение нескольких минут было объявлено об окончании угрозы в Цесисском крае. Около 3:30 предупреждения отменили также в Смилтенском и Гулбенском краях. После этого новых предупреждений не поступало.
Ранее ночью НВС также объявляли предупреждения об угрозе в воздушном пространстве Лудзенского, Аугшдаугавского и Краславского краев. Они действовали примерно от одного до полутора часов.
Для перехвата беспилотников задействовали силы ПВО и истребители НАТО
Первоначально Национальные вооруженные силы не уточняли, что именно происходит в воздушном пространстве Латвии. После отмены предупреждений также не сообщалось, покинули ли подозрительные летательные аппараты территорию страны, не пересекли ли ее границу, упали или были сбиты. При этом ранее Литва сообщала о беспилотниках, проникших в ее воздушное пространство. Один из них впоследствии покинул территорию Литвы, направившись в сторону Латвии.
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В связи с возникшими угрозами НВС привели в действие подразделения беспилотников-перехватчиков и противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, были задействованы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства.
В НВС напомнили, что в Латвии действуют два уровня предупреждений о воздушной угрозе. Желтый уровень не требует от жителей каких-либо специальных действий. Оранжевый является наивысшим и предусматривает необходимость укрыться в помещении, соблюдая принцип двух стен: между человеком и улицей должны находиться как минимум две стены.
Вооруженные силы также предупреждают, что на фоне продолжающейся российской агрессии против Украины подобные инциденты могут повторяться. Иностранные беспилотники могут вновь приближаться к воздушным границам Латвии или проникать в воздушное пространство страны.