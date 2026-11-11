Дрон пролетел через всю Латвию и исчез в Эстонии: НВС раскрыли новые подробности тревожной ночи
В ночь на 11 ноября в воздушное пространство Латвии проникли три беспилотных летательных аппарата. Два из них ненадолго, на 1-2 минуты, пересекли восточную границу страны, а третий пролетел через территорию Латвии с юга на север. Оценив угрозу, Национальные вооруженные силы (НВС) привели в готовность подразделения беспилотников-перехватчиков и противовоздушной обороны, а также задействовали истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.
В связи с предупреждениями, которые жители получили в ночь на 11 ноября через систему сотового оповещения, НВС опубликовали подробную хронологию произошедшего.
Как пояснили военные, из трех беспилотников, проникших в воздушное пространство Латвии, два находились над территорией страны всего 1-2 минуты в районе восточной границы. Третий беспилотник прилетел со стороны Литвы, пересек Латвию и продолжил движение в направлении Эстонии.
Первые беспилотники появились у восточной границы
Во вторник, 10 ноября, около 23:30 в Лудзенском крае было объявлено предупреждение об угрозе в воздушном пространстве. Причиной стало кратковременное проникновение на территорию Латвии двух беспилотников.
Вскоре предупреждения о возможной угрозе объявили также в Краславском и Аугшдаугавском краях. Это было связано с приближением еще одного беспилотника к латвийской границе со стороны Беларуси.
Позднее в Краславском крае уровень угрозы повысили, тогда как в Аугшдаугавском крае продолжало действовать предупреждение о возможной опасности. Однако этот беспилотник так и не пересек границу Латвии.
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По мере изменения ситуации уровень угрозы в Лудзенском и Краславском краях снизили, а после полуночи предупреждения во всех трех краях отменили.
Три беспилотника приблизились со стороны России
Около 1:00 ночи предупреждение о возможной угрозе объявили в Балвском крае. Позднее уровень опасности был повышен.
Причиной стало приближение к латвийской границе сразу трех беспилотных летательных аппаратов. Однако ни один из них не проник в воздушное пространство Латвии. Дроны изменили направление полета и продолжили движение на север по территории России. После этого предупреждение об угрозе было отменено.
Беспилотник из Литвы пересек несколько краев Латвии
Около 2:30 предупреждение о возможной угрозе объявили в Айзкраукльском крае. Вскоре уровень опасности повысили. Одновременно предупреждения распространили на Екабпилсский и Мадонский края. На этот раз причиной стал беспилотник, проникший в воздушное пространство Латвии со стороны Литвы.
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Около 3:00, когда дрон продолжал полет над латвийской территорией, уровень угрозы повысили в Мадонском крае. Предупреждение также объявили в Цесисском крае. В то же время в Екабпилсском и Айзкраукльском краях угрозу отменили.
Позднее предупреждение отменили и в Мадонском крае, однако возможную угрозу объявили в Смилтенском и Гулбенском краях. В обоих краях уровень опасности впоследствии повысили, одновременно отменив предупреждение в Цесисском крае.
После того как беспилотник покинул воздушное пространство Латвии, предупреждения в Смилтенском и Гулбенском краях также были отменены.
Почему истребители НАТО не сбили беспилотник
Для реагирования на угрозу, которую представлял беспилотник, прилетевший со стороны Литвы, были задействованы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Истребители подняли по тревоге еще в Литве. Они продолжили выполнять необходимые действия и во время полета беспилотника над территорией Латвии.
Как объяснили в НВС, в сложившейся ситуации не было подходящих оперативных условий для уничтожения беспилотника. При принятии решения также учитывалась безопасность гражданского населения.
В результате дрон беспрепятственно покинул воздушное пространство Латвии и продолжил полет в направлении Эстонии. Позднее средства наблюдения за воздушным пространством потеряли с ним контакт.
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Военные проанализируют произошедшее
Национальные вооруженные силы совместно с союзниками по НАТО намерены подробно проанализировать события минувшей ночи. В частности, будет оцениваться работа систем обнаружения воздушных угроз, обмен информацией и предпринятые меры реагирования.
Цель анализа - определить, какие изменения необходимы для более эффективных действий в подобных ситуациях в будущем.
При этом в НВС уточнили, что в настоящее время подразделения беспилотников-перехватчиков размещены только в районе восточной границы Латвии.
Вооруженные силы совместно с союзниками по НАТО продолжают наблюдение за воздушным пространством страны и готовы реагировать на возможные угрозы.
Жителей призывают следить за официальными сообщениями и выполнять указания ответственных служб. При обнаружении подозрительного беспилотника, неизвестного объекта или его обломков запрещается приближаться к ним и прикасаться к ним. О находке необходимо немедленно сообщить по единому номеру экстренной помощи 112.