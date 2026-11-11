Дрон пролетел через всю Латвию и исчез в Эстонии: НВС раскрыли новые подробности тревожной ночи

Причиной стало приближение к латвийской границе сразу трех беспилотных летательных аппаратов. Однако ни один из них не проник в воздушное пространство Латвии. Дроны изменили направление полета и продолжили движение на север по территории России. После этого предупреждение об угрозе было отменено.