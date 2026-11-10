Во вторник поздно вечером в Латгале была объявлена воздушная тревога
Поздно вечером во вторник в Лудзенском крае объявили оранжевое предупреждение из-за возможной угрозы воздушному пространству. Военные активировали подразделения перехвата дронов и противовоздушной обороны.
Во вторник около 23:20 в Лудзенском крае было объявлено оранжевое предупреждение в связи с возможной угрозой воздушному пространству страны, сообщили Национальные вооруженные силы (НВС). Военные проинформировали, что активированы подразделения перехвата беспилотников и противовоздушной обороны.
Оранжевый уровень является высшим из двух предусмотренных уровней предупреждения. При его объявлении жителей призывают укрыться в помещениях и соблюдать принцип двух стен: между человеком и улицей должны находиться как минимум две стены.
Примерно через 20 минут в муниципалитетах Аугшдаугава и Краслава также было выпущено предупреждение желтого, или более низкого, уровня о возможной угрозе воздушному пространству. Этот уровень предупреждения не требует от жителей каких-либо действий.
В НВС отмечают, что пока продолжается российская агрессия против Украины, нельзя исключать повторения ситуаций, когда иностранные беспилотники приближаются к воздушному пространству Латвии или залетают на территорию страны.
Как сообщалось ранее, в этом году жители Латгалии и Видземе уже неоднократно получали экстренные оповещения на мобильные телефоны о возможной угрозе с воздуха. Некоторые беспилотники падали и взрывались на территории Латвии. В одном из случаев дрон был сбит. По предварительным оценкам, эти инциденты были связаны с беспилотниками, участвующими в российско-украинской войне, которые приближались к воздушному пространству Латвии или пересекали его границу.
При этом в отдельных случаях беспилотники фактически не залетали в воздушное пространство страны, а предупреждения рассылались в превентивных целях.