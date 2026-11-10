Во вторник поздно вечером в Латгале была объявлена воздушная тревога

Как сообщалось ранее, в этом году жители Латгалии и Видземе уже неоднократно получали экстренные оповещения на мобильные телефоны о возможной угрозе с воздуха. Некоторые беспилотники падали и взрывались на территории Латвии. В одном из случаев дрон был сбит. По предварительным оценкам, эти инциденты были связаны с беспилотниками, участвующими в российско-украинской войне, которые приближались к воздушному пространству Латвии или пересекали его границу.