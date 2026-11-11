"Вас интересует работа?" Живущий в Латвии украинец показал, как его пытались завербовать в соцсетях

Дальнейший разговор приобрел другой характер. Мужчина отправил собеседнику голосовое сообщение, в котором "высказался о нем". В ответ неизвестный заявил, что голос уже записан, и пригрозил последствиями. "Ну как знаете. Ваш голос записан и будьте уверены, что скоро в спецслужбы Латвии, Украины и других стран Европы придет информация, что вы сотрудничаете с россиянами. Было приятно пообщаться", - написал собеседник.