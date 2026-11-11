"Вас интересует работа?" Живущий в Латвии украинец показал, как его пытались завербовать в соцсетях
В группе Facebook "Украинцы в Риге (Латвия)" мужчина опубликовал переписку с неизвестным, который предложил ему деньги за сбор информации о беспилотниках и передвижениях военной техники в Латвии. После отказа собеседник перешел к угрозам.
Автор публикации сопроводил скриншоты предупреждением: "Будьте аккуратны и не ведитесь на провокации". Судя по опубликованной переписке, неизвестный первым написал мужчине, сообщив, что нашел его объявление о поиске работы и хотел бы обсудить возможность подработки.
"Так вас интересует работа?" - уточнил собеседник. Получив утвердительный ответ, он предложил оплачивать информацию или выполнение других заданий, которые, по его словам, не связаны с криминалом.
Мужчина поинтересовался, откуда ему пишут. Неизвестный сначала уклонился от прямого ответа, а затем предложил собеседнику самому догадаться, откуда он. В ответ автор переписки обратил внимание на номер телефона с кодом +7 (код России).
После этого собеседник объяснил, какая именно информация его интересует.
"Информация интересует разная, например, может вам известно что-нибудь относительно сборки беспилотников в вашем городе. Или какие движения военной техники в Латвии. В общем, много чего", - написал неизвестный.
Таким образом, речь шла не просто о случайной подработке, а о сборе сведений, потенциально представляющих интерес с точки зрения безопасности.
Дальнейший разговор приобрел другой характер. Мужчина отправил собеседнику голосовое сообщение, в котором "высказался о нем". В ответ неизвестный заявил, что голос уже записан, и пригрозил последствиями. "Ну как знаете. Ваш голос записан и будьте уверены, что скоро в спецслужбы Латвии, Украины и других стран Европы придет информация, что вы сотрудничаете с россиянами. Было приятно пообщаться", - написал собеседник.
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Что советуют участники группы
Публикация вызвала активное обсуждение. Многие комментаторы посоветовали автору переписки не вступать в подобные разговоры с незнакомцами и обязательно сообщить о случившемся правоохранительным органам.
Некоторые обратили внимание на то, что не стоило отправлять голосовое сообщение неизвестному человеку. По мнению участников обсуждения, запись голоса потенциально действительно может быть использована для различных манипуляций, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта. "Голосовые никогда незнакомым не отправляйте", - предупредил один из участников группы. Другие согласились, что в подобных ситуациях лучше ограничиваться письменной перепиской.
Впрочем, нашлись и те, кто усомнился в том, что неизвестный действительно заинтересован в получении разведывательной информации. По мнению некоторых участников группы, если бы речь шла о реальном сборе сведений, вряд ли для этого стали бы обращаться к случайным людям, разместившим объявления о поиске работы.
При этом многие посоветовали не ограничиваться публикацией скриншотов в социальных сетях, а передать информацию непосредственно в Службу государственной безопасности Латвии (VDD) или Государственную полицию.
Некоторые участники обсуждения также предположили, что подобные сообщения могут быть частью схемы запугивания и шантажа. В качестве примера они вспомнили случаи, о которых ранее сообщали в Украине: людей пытались заставить выполнять требования неизвестных, угрожая передать спецслужбам компрометирующую информацию.
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Многие комментаторы поддержали автора публикации за то, что он не испугался угроз и решил предупредить остальных.