Пардаугава может превратиться в латвийскую Кремниевую долину - амбициозный план для Риги
Пардаугава через 15–20 лет могла бы стать латвийской Кремниевой долиной, где будут учиться 100 000 студентов и рождаться новые технологические компании. Предприниматель Айгар Ростовскис считает, что такой проект реален и способен сделать Латвию значительно богаче.
Такую амбициозную перспективу в эфире программы "Naudas cena" на TV24 представил президент Латвийской торгово-промышленной палаты и владелец Высшей школы бизнеса Turība Айгар Ростовскис. По его мнению, Латвии необходимо думать не только о решении текущих экономических проблем, но и о масштабных проектах, способных изменить направление развития страны на десятилетия вперед. Одним из таких проектов могло бы стать создание в Пардаугаве крупного международного образовательного и инновационного центра.
"Мне больше нравятся именно перспективные идеи. Можно постоянно думать о том, как справляться с текущими проблемами, но я считаю, что существует так называемый game changer - фактор, способный кардинально изменить ситуацию. Именно таким элементом мы могли бы превратить Латвию в гораздо более богатое государство", - объяснил Ростовскис.
Основой его идеи должно стать существенное увеличение числа студентов, причем не только за счет местной молодежи, но и благодаря привлечению учащихся из других стран. Сегодня в Латвии обучаются немногим более 70 000 студентов. В прошлом, когда рождаемость была выше, их количество достигало примерно 120 000–130 000. Ростовскис считает, что у страны есть возможности вновь приблизиться к таким показателям, если создать привлекательную международную образовательную среду.
Особое внимание он предлагает уделить Пардаугаве, где уже сосредоточены несколько крупнейших латвийских вузов. По его словам, в пяти ведущих высших учебных заведениях этого района - трех государственных и двух частных - сейчас учатся около 40 000 человек. Однако это, считает предприниматель, далеко не предел.
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"Мое видение заключается в том, что через 15–20 лет в Пардаугаве могли бы учиться 100 000 студентов. Это была бы своего рода Калифорния с ее Кремниевой долиной", - заявил Ростовскис.
Предприниматель считает, что Латвии не обязательно заранее определять, какие именно отрасли станут ведущими через 10–15 лет. Технологии развиваются настолько быстро, что предсказать будущих лидеров рынка практически невозможно. Гораздо важнее создать условия, в которых смогут появляться новые идеи, разработки и предприятия. "Как работает этот принцип? Ты собираешь в одном месте молодых, умных и талантливых людей, создаешь для них подходящую среду, а затем в сотрудничестве с промышленностью там появляются компании совершенно нового уровня", - пояснил он.
По словам Ростовскиса, привлечение иностранных студентов может стать не только дополнительным источником доходов для образовательных учреждений, но и способом привлечь в Латвию новые знания, международные связи и предпринимательские идеи. Важную роль в этом процессе должны играть и местные молодые специалисты.
Ведущий программы обратил внимание на то, что Ростовскис не представляет государство и не может самостоятельно реализовать подобный масштабный проект. Предприниматель согласился, что для воплощения идеи потребуется более широкое участие, однако подчеркнул: сейчас его задача - прежде всего вынести эту концепцию на общественное обсуждение.
При этом он считает, что заинтересованность в таком развитии должна быть и у частного сектора. Компаниям нужны квалифицированные сотрудники, новые идеи и места, где талантливые люди могли бы встречаться, обмениваться опытом и создавать совместные проекты. "Компании ищут таланты, ищут новые идеи и смотрят, в каких местах эти таланты собираются. Поэтому во всем мире - будь то Калифорния, Лунд в Швеции или множество других примеров - вокруг таких центров формируются бизнес-кластеры", - отметил Ростовскис.