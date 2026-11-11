Пардаугава может превратиться в латвийскую Кремниевую долину - амбициозный план для Риги

При этом он считает, что заинтересованность в таком развитии должна быть и у частного сектора. Компаниям нужны квалифицированные сотрудники, новые идеи и места, где талантливые люди могли бы встречаться, обмениваться опытом и создавать совместные проекты. "Компании ищут таланты, ищут новые идеи и смотрят, в каких местах эти таланты собираются. Поэтому во всем мире - будь то Калифорния, Лунд в Швеции или множество других примеров - вокруг таких центров формируются бизнес-кластеры", - отметил Ростовскис.