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Необычная ситуация в Риге: пассажирам пришлось выталкивать троллейбус на маршрут
Пассажирам рижского троллейбуса 23-го маршрута пришлось ненадолго превратиться в "двигатель" общественного транспорта.
Во вторник вечером в Риге пассажирам пришлось толкать троллейбус 23-го маршрута: из-за отсутствия электричества в контактных проводах он не мог продолжать движение. Необычная ситуация произошла на перекрестке улиц Матиса и Александра Чака.
Как рассказал водитель, на одном из участков контактной сети не было электричества. С помощью неравнодушных прохожих пассажиры и другие люди смогли докатить троллейбус до участка, где напряжение уже было, после чего он продолжил движение по маршруту.