Кулбергс не теряет надежды сформировать новое правительство до 18 ноября

Кулбергс после сегодняшнего заседания правительства сказал журналистам, что во вторник, возможно, состоялось последнее заседание его "технического правительства". На вопрос, означает ли это, что в переговорах о формировании нового правительства достигнут существенный прогресс и правительство удастся сформировать к 18 ноября, Кулбергс ответил, что это было бы вызовом, в том числе потому, что в четверг и пятницу на этой неделе он будет в Ирландии на саммите Европейского политического сообщества и неформальной встрече глав государств или правительств Европейского союза.