Жителям Латвии рассказали, почему последствия энергетического шока будут ощущаться все сильнее
В ближайшие месяцы рост цен в Латвии ускорится, поскольку последствия энергетического шока будут ощущаться все сильнее. По оценке экономиста Swedbank Оскара Никса Малниекса, пика инфляции можно ожидать в начале следующего года, а весной темпы роста цен начнут снижаться.
"Согласно последним прогнозам Swedbank, в этом году средняя инфляция достигнет 3,3%, а в следующем году потребительские цены могут вырасти на 3,7%", – отмечает экономист.
Он обращает внимание на последние данные Центрального статистического управления (CSP): в октябре средний уровень цен вырос на 0,4% по сравнению с сентябрем и на 3,1% по сравнению с октябрем прошлого года.
Сильнее всего на месячную инфляцию повлияло подорожание связанных с транспортом товаров и услуг – на 1,6%. Главной причиной стал рост цен на пассажирские авиаперевозки. Топливо оставалось дорогим, хотя по сравнению с сентябрем его цены увеличились лишь на 0,2%. Отопление за месяц подорожало на 2,2%.
Товаров и услуг, сдерживавших инфляцию, было немного. С наступлением промозглой погоды гостиницы подешевели на 11,5%, снизились и цены на пакетные туристические услуги. Продукты питания, без учета безалкогольных напитков, за месяц подешевели на 0,1%. Однако, предупреждает Малниекс, это небольшое снижение может оказаться недолгим.
"Столь скромное месячное снижение цен вполне скоро может смениться ростом", – считает он.
На энергетическом рынке, по словам экономиста, картина остается неоднозначной. В октябре электричество подорожало лишь немного – как на бирже, так и в статистике потребительских цен. Однако ноябрьские данные Nord Pool уже показывают рост более чем вдвое. Малниекс связывает это с высокими ценами на газ и ремонтными работами.
Природный газ в Европе в октябре стремительно дорожал, и к концу месяца его цена превысила даже 100 евро за мегаватт-час. В ноябре она пока снижалась.
Читайте продолжение после рекламы
Нефть Brent в октябре также дорожала, но после промежуточных выборов в Конгресс США ее цена пошла вниз.
Малниекс прогнозирует, что в ближайшие месяцы последствия энергетического шока будут все заметнее влиять на цены, разгоняя инфляцию.
"По нынешним оценкам, ее пик мы увидим в начале следующего года, а весной рост цен начнет замедляться", – говорит экономист Swedbank.
Как ранее писал Otkrito.lv, компания Latvenergo объяснила стремительный рост цен на электроэнергию в Латвии.