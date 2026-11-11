Жителям Латвии рассказали, почему последствия энергетического шока будут ощущаться все сильнее

На энергетическом рынке, по словам экономиста, картина остается неоднозначной. В октябре электричество подорожало лишь немного – как на бирже, так и в статистике потребительских цен. Однако ноябрьские данные Nord Pool уже показывают рост более чем вдвое. Малниекс связывает это с высокими ценами на газ и ремонтными работами.