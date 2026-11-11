Ловцы миноги на Салаце вырвались из сетей бюрократии: добывать рыбу станет легче
Правительство утвердило подготовленные Министерством земледелия поправки к правилам о лимитах промышленного рыболовства и порядке их использования во внутренних водах. Они упростят перенос ловушек для миноги на Салаце при неблагоприятных условиях на реке.
Поправки предусматривают, что, если из-за высокого уровня воды, ледохода или ледяных заторов будут повреждены конструкции заколов для ловли миноги и лов с левого берега станет невозможен, рыбаки смогут перенести ловушки на правый берег без прежней длительной процедуры согласования.
В дальнейшем рыбак должен будет не менее чем за 24 часа до переноса ловушек зарегистрировать в Латвийской интегрированной системе контроля и информации рыбного хозяйства (LZIKIS) сведения о повреждении закола и переносе ловушек. При этом нужно указать дату, с которой ловушки будут использоваться для лова с правого берега. Как поясняет министерство, это позволит Государственной службе среды (VVD) своевременно узнавать об изменениях и при необходимости проверять, действительно ли закол поврежден.
В министерстве сообщили, что после переноса ловушек лов миноги с левого берега Салацы будет прекращен до конца соответствующего промыслового сезона – 31 января. Как и прежде, рыболовные снасти не должны перекрывать более двух третей ширины водного потока реки.
До сих пор в каждом таком случае рыбак должен был подавать заявление с просьбой разрешить изменение расположения ловушек. Министерству требовалось запросить научное заключение Института продовольственной безопасности, здоровья животных и окружающей среды Bior, а перед принятием решения согласовать его с Министерством умного управления и регионального развития. Только после этого можно было разрешить перенос снастей. Такая процедура могла занимать около трех недель.
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В министерстве отмечают, что подобные ситуации на Салаце повторяются почти каждый год. Осенью и зимой высокий уровень воды, ледоход и ледяные заторы создают большой риск повреждения заколов, из-за чего лов с левого берега может стать невозможным.
Как ранее писал Otkrito.lv, латвийских рыбаков предупредили об огромных штрафах за незаконную ловлю в ноябре.