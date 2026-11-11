Ловцы миноги на Салаце вырвались из сетей бюрократии: добывать рыбу станет легче

В дальнейшем рыбак должен будет не менее чем за 24 часа до переноса ловушек зарегистрировать в Латвийской интегрированной системе контроля и информации рыбного хозяйства (LZIKIS) сведения о повреждении закола и переносе ловушек. При этом нужно указать дату, с которой ловушки будут использоваться для лова с правого берега. Как поясняет министерство, это позволит Государственной службе среды (VVD) своевременно узнавать об изменениях и при необходимости проверять, действительно ли закол поврежден.