Жильцы в Латвии получат дополнительную возможность отремонтировать свои многоквартирные дома

За предоставление поддержки будет отвечать финансовое учреждение развития ALTUM. Владельцы квартир смогут получить кредит на обновление дома в коммерческом банке или у другого кредитора, заключившего договор с ALTUM. ALTUM будет оплачивать часть процентов и предоставит гарантию, покрывающую до 80% суммы кредита на расходы, которые разрешено финансировать по программе. Владельцы квартир смогут совместно решить, на что направить помощь: на оплату процентов или на частичное погашение самого кредита.