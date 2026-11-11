Жильцы в Латвии получат дополнительную возможность отремонтировать свои многоквартирные дома
Правительство утвердило новую программу поддержки, которая поможет многоквартирным домам потреблять меньше энергии. Государство будет оплачивать часть процентов по кредитам на обновление домов – от 1,6 до 2 процентных пунктов в год. Поддержку смогут получить до 9000 домохозяйств.
Другой подход
Новая программа начнет действовать 4 января 2027 года. Ею смогут воспользоваться те, кому не хватило денег в действующей программе, финансируемой из фондов ЕС. В первую очередь подать заявки предложат тем, кто уже стоит в очереди на поддержку и чьи проекты соответствуют установленным требованиям.
Программа нужна, чтобы обновление домов не останавливалось в ожидании следующего периода финансирования из фондов Евросоюза. С учетом опыта прежних программ и растущей стоимости ремонта решено изменить подход: возвращенные государственные средства будут использовать повторно, а кредиты будут выдавать коммерческие банки.
Разные проценты
За предоставление поддержки будет отвечать финансовое учреждение развития ALTUM. Владельцы квартир смогут получить кредит на обновление дома в коммерческом банке или у другого кредитора, заключившего договор с ALTUM. ALTUM будет оплачивать часть процентов и предоставит гарантию, покрывающую до 80% суммы кредита на расходы, которые разрешено финансировать по программе. Владельцы квартир смогут совместно решить, на что направить помощь: на оплату процентов или на частичное погашение самого кредита.
Для обычных проектов обновления домов поддержка составит 1,6 процентного пункта в год. Для домов в Латгальском регионе планирования, а также проектов, предусматривающих одновременное обновление как минимум трех домов в одном квартале, – 1,8 процентного пункта. Если при обновлении дома используют изготовленные на заводе деревянные каркасные панели, поддержка составит 2 процентных пункта.
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Программа будет доступна для расположенных в Латвии многоквартирных домов, в которых есть как минимум две квартиры. После работ потребление первичной энергии должно сократиться не менее чем на 30%. Поддержку предоставят на утепление, обновление инженерных систем и другие работы по обновлению здания.
На программу предусмотрено 14,4 млн евро из фондов ЕС на период 2021–2027 годов. Дополнительно будут использовать деньги прежних программ поддержки: как уже имеющиеся у ALTUM, так и те, которые будут возвращены в дальнейшем. По прогнозам, к 2042 году общая сумма этих средств составит до 34,3 млн евро.
Как ранее писал Otkrito.lv, жителей многоквартирных домов в Латвии предупредили о неизбежности крупных финансовых расходов.