Домбраве будет странно, если Нацобъединение не позовут в правительство
Учитывая прежнее сотрудничество с "Объединенным списком" (ОС), было бы странно, если бы Национальное объединение не пригласили для работы в правительстве, сказал министр внутренних дел Янис Домбрава.
В то же он добавил, что решение остается за ОС.
После состоявшихся в понедельник переговоров Национальное объединение ждет следующего раунда, при этом ведутся и неофициальные переговоры. Следующий раунд переговоров по формированию правительства, скорее всего, может состояться на следующей неделе, считает Домбрава.
Что касается создания комиссий Сейма, то, по мнению Домбравы, было бы желательно, чтобы они могли работать уже сейчас. "Если бы мы пришли к этому в течение недели, это было бы, я думаю, очень хорошо", - сказал он.
В свою очередь, вопрос о том, какие комиссии хотело бы возглавить Национальное объединение, политик счел преждевременным, указав, что это тесно связано с процессом формирования Кабинета министров.
Как сообщалось, кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс (ОС) и после второго раунда переговоров с партиями в понедельник не внес ясности по поводу следующей коалиции.
Ранее сообщалось, что Национальное объединение считает, что замена нынешнего министра внутренних дел Яниса Домбравы в следующем правительстве была бы нелогичным шагом. Партия была бы удивлена, если бы такое решение все же приняли, заявил руководитель фракции NA в Сейме Артур Бутанс.