Украина, США и Россия провели первый раунд переговоров в Абу-Даби: названа главная договоренность

О завершении первого раунда переговоров сообщил Telegram-канал "Ukraine context", который считается близким к офису президента Украины и лично Кириллу Буданову. "Сегодня завершился первый раунд переговоров Украины, США и России. В ближайшее время украинская делегация подробно проинформирует Зеленского о ходе переговоров с представителями России, после чего получит новые указания. Пока можно говорить только о договоренности относительно новых обменов военнопленными. Остальные подробности станут известны после того, как делегации сегодня проведут консультации с руководителями своих стран, а также после второго раунда переговоров, который начнется завтра утром", - говорится в сообщении канала.