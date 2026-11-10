Украина, США и Россия провели первый раунд переговоров в Абу-Даби: названа главная договоренность
Новые обмены военнопленными, гарантии безопасности для Украины и Европы, а также неожиданные требования Москвы защитить саму Россию. В Абу-Даби завершился первый раунд переговоров Украины, США и России.
Первый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби завершился договоренностью о новых обменах военнопленными. При этом Москва потребовала гарантий безопасности и для самой России. Обсуждение этого вопроса проходило отдельно. Второй раунд переговоров запланирован на утро среды.
О завершении первого раунда переговоров сообщил Telegram-канал "Ukraine context", который считается близким к офису президента Украины и лично Кириллу Буданову. "Сегодня завершился первый раунд переговоров Украины, США и России. В ближайшее время украинская делегация подробно проинформирует Зеленского о ходе переговоров с представителями России, после чего получит новые указания. Пока можно говорить только о договоренности относительно новых обменов военнопленными. Остальные подробности станут известны после того, как делегации сегодня проведут консультации с руководителями своих стран, а также после второго раунда переговоров, который начнется завтра утром", - говорится в сообщении канала.
По информации источника издания "Украинская правда", главной темой первого раунда переговоров стали гарантии безопасности для Украины и Европы в целом. Отдельно обсуждались требования России предоставить гарантии безопасности и самой РФ.
Еще одной важной темой стало послевоенное будущее: восстановление Украины и создание новой системы европейской безопасности в условиях кризиса доверия между государствами.
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"Главная позиция украинской стороны заключается в том, что сначала необходимо добиться прекращения войны. Только после этого можно переходить к формированию новой системы европейской безопасности, которая должна обеспечить долгосрочную стабильность и предотвратить повторную агрессию", - сообщил источник изданию.
Кто представляет Украину и Россию на переговорах
Украинскую делегацию на трехсторонних переговорах в Абу-Даби возглавляет руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров.
В ее состав также вошли глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий и руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимира Путина Владимир Мединский. Именно он в 2013 году утверждал, что у русского народа на одну хромосому больше, чем у остальных, пытаясь таким образом обосновать его "особую выносливость" и исторический путь.
В состав российской делегации также входят заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков, а также начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков.
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По сообщениям СМИ, в переговорах также участвуют помощник президента России Юрий Ушаков, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Юрий Жигарловский и высокопоставленный представитель ФСБ Дмитрий Минаев. При этом полный состав российской делегации пока официально и однозначно не подтвержден.