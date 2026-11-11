Латвия может стать поставщиком жизненно важных лекарств для всей Северной Европы: что мешает это сделать?

Однако научная разработка - это только первый этап: необходимы также промышленные мощности и экономически обоснованные условия для начала производства. Член правления PharmIdea Виталий Скривелис подчеркивает, что особое внимание следует уделить производству активных фармацевтических субстанций: "Действие каждого медикамента обеспечивается содержащейся в нем активной фармацевтической субстанцией. Поэтому в Латвии следует развивать мощности не только по производству готовых лекарств, но и по выпуску активных веществ. Если мы зависим от поставок сырья из-за рубежа, наша производственная независимость по-прежнему остается ограниченной".