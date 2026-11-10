В Елгавском крае молодой мужчина погиб, попав под поезд
Фото: LETA
В понедельник в Озолниеки поезд насмерть сбил мужчину.
Аварии и происшествия

В Елгавском крае молодой мужчина погиб, попав под поезд

Отдел новостей

Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

В понедельник в Озолниеки поезд сбил мужчину, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Около 17:30 в Госполицию поступила информация о том, что в Елгавском крае, в Озолниеки, на улице Эзера пассажирский поезд наехал на мужчину. Констатирована смерть мужчины 1998 года рождения.

По факту произошедшего в Госполиции начат уголовный процесс, выясняются причины несчастного случая.

Темы

ОзолниекиЕлгавский край

Другие сейчас читают