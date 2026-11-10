В понедельник в Озолниеки поезд насмерть сбил мужчину.
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Сегодня 15:38
В Елгавском крае молодой мужчина погиб, попав под поезд
В понедельник в Озолниеки поезд сбил мужчину, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Около 17:30 в Госполицию поступила информация о том, что в Елгавском крае, в Озолниеки, на улице Эзера пассажирский поезд наехал на мужчину. Констатирована смерть мужчины 1998 года рождения.
По факту произошедшего в Госполиции начат уголовный процесс, выясняются причины несчастного случая.