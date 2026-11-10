Миллионный штраф за остановку российского зерна? Юристы ставят под сомнение аргумент Кулбергса

Другие аргументы в пользу того, почему транзит из России не прекращается, носят экономический характер. Руководитель бюро Кулбергса Марекс Грушкевич пишет следующее: "Запрет транзита может привести к сокращению внутреннего валового продукта Латвии на 27-50 млн евро в год, снижению поступлений в бюджет на 9-18 млн евро и дополнительной ежегодной нагрузке на государственный бюджет примерно в размере 32,1 млн евро". На возможные экономические потери указывает и Улдис Хмелевскис - депутат Лиепайской думы и управляющий Лиепайской специальной экономической зоной. Он также является сопредседателем Лиепайской партии, входящей в "Объединенный список". "В Лиепае (не говоря уже об остальной Латвии) без работы останутся около 1000 человек (половина всех работающих в порту). Можете сами подсчитать, насколько сократятся поступления подоходного налога с населения и социальных взносов, сколько придется выплатить пособий по безработице и сколько людей уедут из Латвии. Это лишь небольшая часть общей картины", - отметил Хмелевскис.