Миллионный штраф за остановку российского зерна? Юристы ставят под сомнение аргумент Кулбергса
По Латвии продолжают вывозить российское зерно, хотя власти заявляют о желании остановить транзит. Премьер-министр Андрис Кулбергс предупреждает о штрафах в сотни миллионов евро, но эксперты по европейскому праву ставят под сомнение саму возможность таких санкций. Так что на самом деле мешает Латвии закрыть транзит?
Может ли Латвии грозить необходимость выплатить сотни миллионов евро, если она остановит транзит российского зерна? Премьер-министр Андрис Кулбергс назвал этот риск главным аргументом, объясняя, почему Латвия не может остановить транзит зерна прямо сейчас. Однако эксперты по европейскому праву не видят очевидных рисков. У Европы нет действующих транзитных соглашений с Россией. Что произойдет, если Латвия остановит транзит?
В этом году через Латвию было вывезено 1,1 млн тонн российского зерна - втрое больше, чем в прошлом году. Премьер-министр заявил, что хочет остановить транзит, но не может этого сделать. Европейский союз (ЕС) является торговым объединением с четкими правилами транзита. Об этом Кулбергс сказал в субботу участникам акции протеста в Екабпилсе. Ранее он также приводил цифры, подчеркивая, что европейские штрафы составили бы несколько сотен миллионов евро, сообщает Lsm.lv.
Латвийское телевидение выяснило, что Министерство юстиции еще месяц назад, 13 октября, представило свою оценку на закрытой части заседания Кабинета министров. Однако ее содержание не раскрывается, поскольку эта информация имеет ограниченный доступ. Эксперты указали, что упомянутые главой правительства риски применения санкций юридически не подтверждаются.
Элина Мелнгайле, бывшая сотрудница офиса еврокомиссара Валдиса Домбровскиса, которая продолжает работать в Еврокомиссии, назвала несколько причин, по которым, по ее оценке, транзит можно прекратить. На платформе X она опубликовала несколько аргументов: "Торговую политику с третьими странами определяют торговые договоры и соглашения. У ЕС фактически нет такого соглашения с Россией. Исключения существуют для сельскохозяйственных товаров, гуманитарной помощи и импорта энергоресурсов, для которых переходный период установлен до 2027 года. ЕС не препятствует государствам-членам вводить собственные ограничения".
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Свои аргументы опубликовала и судья Суда Европейского союза Инета Зиемеле, процитировав Договор о функционировании ЕС. "Статья 36 предусматривает, что статьи 34 и 35 не препятствуют введению запретов или ограничений на импорт, экспорт или транзит, которые обоснованы соображениями общественной морали, общественного порядка или государственной безопасности. У каждого государства-члена есть такая небольшая возможность. И эта возможность называется национальной безопасностью или связана с общественным порядком. Необходимо определить собственные интересы национальной безопасности, и ЕС, если применимо право ЕС, рассматривает этот вопрос очень серьезно. Причина, по которой национальная безопасность может быть исключением в праве ЕС, заключается в том, что у каждого государства-члена своя география и история. Поэтому вопрос национальной безопасности в ЕС не унифицирован", - заявила Зиемеле.
Другие аргументы в пользу того, почему транзит из России не прекращается, носят экономический характер. Руководитель бюро Кулбергса Марекс Грушкевич пишет следующее: "Запрет транзита может привести к сокращению внутреннего валового продукта Латвии на 27-50 млн евро в год, снижению поступлений в бюджет на 9-18 млн евро и дополнительной ежегодной нагрузке на государственный бюджет примерно в размере 32,1 млн евро". На возможные экономические потери указывает и Улдис Хмелевскис - депутат Лиепайской думы и управляющий Лиепайской специальной экономической зоной. Он также является сопредседателем Лиепайской партии, входящей в "Объединенный список". "В Лиепае (не говоря уже об остальной Латвии) без работы останутся около 1000 человек (половина всех работающих в порту). Можете сами подсчитать, насколько сократятся поступления подоходного налога с населения и социальных взносов, сколько придется выплатить пособий по безработице и сколько людей уедут из Латвии. Это лишь небольшая часть общей картины", - отметил Хмелевскис.