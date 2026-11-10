День Лачплесиса принесет зимнюю погоду - в некоторых районах ожидается снег

Снег ожидается в основном в Латгале, Селии и на востоке Видземе в среду утром и днем. Местами на дорогах будет скользко. В западной и центральной частях страны местами пройдут дожди, к вечеру на западе Курземе ожидается более сильный дождь. Небо будет преимущественно облачным. Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-западный ветер, который в течение дня на побережье усилится порывами до 13 метров в секунду.