В Риге подрались граждане Латвии и Индии - один ударил другого по голове бутылкой
Конфликт между гражданами Латвии и Индии произошел в одном из баров на улице Александра Чака в Риге. Оба мужчины получили телесные повреждения.
Как сообщили агентству LETA в Госполиции, 8 октября правоохранители получили вызов в бар на улице Александра Чака в столице. Прибыв на место, полицейские установили, что между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого оба получили телесные повреждения. Личности участников происшествия были установлены. Один из мужчин оказался гражданином Латвии, второй - Индии.
Один из сотрудников бара описал произошедшее в соцсетях: "В ночь на 8 ноября на улице Александра Чака, 90, в Риге между посетителями бара произошел конфликт. В заведении подрались индиец и латвиец, после чего индийца вывели на улицу. Примерно через десять минут латвиец вышел покурить. Там индиец ударил его по голове стеклянной бутылкой, и мужчина упал на асфальт. После этого индиец начал его избивать ногами. Слава богу, латвиец остался жив. Это выглядело ужасно..." - сообщалось в социальных сетях.
"Я решил рассказать об этом, потому что работаю в этом баре. Меня удивило, что ему за это ничего не было - его даже не доставили в полицейский участок. Меня там расспрашивали, но я не успел ничего снять на видео или сфотографировать. Индийцу перевязали рану и отпустили домой. Позже он хотел вернуться в бар, но я его не пустил. Он сказал, что ему даже не назначили никакого наказания".
"Я работал и сегодня, и ко мне зашли друзья пострадавшего. Они сказали, что навещали своего друга и что ему плохо. Какие именно травмы он получил, мне неизвестно", - рассказал сотрудник бара.
В связи с произошедшим начата ведомственная проверка, которая должна помочь всесторонне выяснить обстоятельства конфликта. Поскольку пострадали оба участника драки, до выяснения всех обстоятельств никого из них не задерживали.