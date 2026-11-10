Неужели airBaltic расстанется с самолетом в цветах латвийского флага? Появились разъяснения
Латвийская авиакомпания airBaltic прокомментировала появившуюся в публичном пространстве информацию о планируемом расторжении договора аренды одного из самолетов, окрашенных в цвета латвийского флага.
В компании подчеркнули, что решение связано с пересмотром состава авиапарка, а не с особым оформлением воздушного судна.
В airBaltic отметили, что окраска самолетов в цвета латвийского флага имеет особое символическое значение, поскольку отражает тесную связь авиакомпании с Латвией и ее роль в представлении страны на международной арене. Компания также осознает значение этих самолетов для латвийского общества.
В настоящее время во флоте airBaltic находятся два самолета в цветах латвийского флага (YL-ABN), а также воздушное судно с символикой всех трех стран Балтии и окраской латвийского флага (YL-ABX). Кроме того, на всех самолетах airBaltic рядом с регистрационным номером изображены флаги Латвии и Европейского союза.
В авиакомпании пояснили, что планируемое прекращение договора аренды конкретного самолета является частью более масштабного пересмотра авиапарка и никак не связано с его особой окраской.
Оценка состава флота продолжается, а решения относительно отдельных воздушных судов принимаются с учетом дальнейших операционных потребностей компании и экономических факторов.