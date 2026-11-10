Неужели airBaltic расстанется с самолетом в цветах латвийского флага? Появились разъяснения

В настоящее время во флоте airBaltic находятся два самолета в цветах латвийского флага (YL-ABN), а также воздушное судно с символикой всех трех стран Балтии и окраской латвийского флага (YL-ABX). Кроме того, на всех самолетах airBaltic рядом с регистрационным номером изображены флаги Латвии и Европейского союза.