Из Риги снова можно будет напрямую летать в Дубай: flydubai возобновляет рейсы в декабре
С 11 декабря авиакомпания flydubai возобновит прямые рейсы между Ригой и Дубаем. Полеты будут выполняться три раза в неделю, а стоимость билетов туда и обратно из латвийской столицы начинается от 503 евро.
Авиакомпания flydubai объявила о возобновлении прямого авиасообщения с тремя европейскими городами - Ригой, Вильнюсом и Зальцбургом. Маршруты станут частью расширенного зимнего расписания перевозчика. Первый рейс между Дубаем и Ригой запланирован на 11 декабря, а с 12 декабря возобновятся полеты в Вильнюс и австрийский Зальцбург.
Когда будут летать самолеты из Риги?
Прямые рейсы между Ригой и Дубаем будут выполняться три раза в неделю - по вторникам, пятницам и субботам. Все рейсы будут обслуживаться из третьего терминала Международного аэропорта Дубая (DXB). На маршруте будут использоваться самолеты Boeing 737.
Согласно информации авиакомпании, стоимость билетов туда и обратно по маршруту Рига - Дубай - Рига начинается от 503 евро в экономклассе Economy Lite. Перелет бизнес-классом обойдется минимум в 2105 евро. Указанные цены являются стартовыми и могут меняться в зависимости от даты поездки и доступности билетов.
Через Дубай можно будет добраться до других популярных направлений
Возобновление рейсов позволит пассажирам из Латвии не только летать напрямую в Объединенные Арабские Эмираты, но и пользоваться пересадками в Дубае для путешествий в другие страны. В частности, авиакомпания предлагает стыковочные рейсы в Бангкок и Краби в Таиланде, Коломбо на Шри-Ланке, Катманду в Непале, на Мальдивы и в Занзибар в Танзании.
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flydubai сотрудничает с авиакомпанией Emirates в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов (codeshare). Благодаря этому пассажиры могут приобретать единый билет на перелеты с пересадкой и регистрировать багаж до конечного пункта назначения.
Почему авиакомпания возвращается в Ригу?
Генеральный директор flydubai Гейт аль-Гейт отметил, что возобновление прямых рейсов в Ригу, Зальцбург и Вильнюс является частью стратегии расширения европейской маршрутной сети.
"Прямые рейсы в Ригу, Зальцбург и Вильнюс еще больше расширяют и разнообразят нашу маршрутную сеть в Европе, одновременно подтверждая долгосрочное стремление обеспечивать авиасообщение с важными рынками региона", - заявил он.
По его словам, новые маршруты позволят пассажирам без пересадок добираться до европейских культурных центров, посещать популярные зимние курорты и путешествовать по другим направлениям маршрутной сети перевозчика.
Что известно об условиях перелета?
На рейсах flydubai используются самолеты Boeing 737. В бизнес-классе предусмотрены кресла, раскладывающиеся в горизонтальное спальное положение, а в экономклассе - эргономичные сиденья.
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Пассажирам предлагаются питание, напитки и развлекательный контент. Кроме того, авиакомпания начала постепенно внедрять на своих самолетах спутниковую систему Starlink, которая должна обеспечить бесплатный высокоскоростной Wi-Fi.