Из Риги снова можно будет напрямую летать в Дубай: flydubai возобновляет рейсы в декабре

Возобновление рейсов позволит пассажирам из Латвии не только летать напрямую в Объединенные Арабские Эмираты, но и пользоваться пересадками в Дубае для путешествий в другие страны. В частности, авиакомпания предлагает стыковочные рейсы в Бангкок и Краби в Таиланде, Коломбо на Шри-Ланке, Катманду в Непале, на Мальдивы и в Занзибар в Танзании.