Фракция "Стабильности!" прекратила существование в Рижской думе
Депутат Андрей Козлов, баллотировавшийся на выборах в Рижскую думу по списку партии "Стабильности!", присоединился к объединению партий "Суверенная власть"/"Младолатыши" (СВ/М), в результате чего фракция партии "Стабильности!" в думе прекратила свое существование.
О смене фракции Козлов сообщил на своей странице в Facebook. Он поблагодарил коллег из партии "Стабильности!" за совместную работу, а также Юлию Степаненко (СВ/М) за приглашение присоединиться к партии "Суверенная власть" и возможность продолжить работу в новой команде.
Козлов выразил решимость приложить еще больше усилий, энергии и настойчивости для достижения общих целей. "Я по-прежнему намерен открыто говорить о проблемах нашего города, защищать интересы жителей и искать справедливые решения", - обещает Козлов.
Положение о Рижском самоуправлении предусматривает, что фракцию могут образовывать не менее трех депутатов, избранных в Рижскую думу от одной политической партии или одного списка кандидатов в депутаты с тем же названием.
После того как Козлов покинул фракцию "Стабильности!" в Рижской думе, фракция распалась, поскольку в ней осталось только два депутата - Яков Плинер и Николай Кабанов. Они становятся внефракционными депутатами, пояснили в самоуправлении. По состоянию здоровья Плинер 25 ноября сложит мандат депутата Рижской думы. Его место в думе займет Валентин Еремеев, который является председателем правления партии "Сила народной власти".
Козлов получил мандат депутата Рижской думы после того, как в июне этого года были аннулированы депутатские полномочия Алексея Росликова.