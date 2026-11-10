Фракция "Стабильности!" прекратила существование в Рижской думе

После того как Козлов покинул фракцию "Стабильности!" в Рижской думе, фракция распалась, поскольку в ней осталось только два депутата - Яков Плинер и Николай Кабанов. Они становятся внефракционными депутатами, пояснили в самоуправлении. По состоянию здоровья Плинер 25 ноября сложит мандат депутата Рижской думы. Его место в думе займет Валентин Еремеев, который является председателем правления партии "Сила народной власти".