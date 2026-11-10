Назад в 2018-й: Кулбергс хочет добиться такой же финансовой ситуации, какая была в "последний хороший год"

Уже сообщалось, что Министерство финансов прогнозирует рост внутреннего валового продукта (ВВП) Латвии на 2,4% в этом году и на 1,9% в следующем. По сравнению с июньской оценкой прогноз на этот год повышен на 0,4 процентного пункта, тогда как ожидания на последующие годы немного ухудшены: в 2028-2030 годах рост составит 2-2,4% в год.