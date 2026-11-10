Почти 90% высказываний с языком ненависти в Латвии написаны на латышском: что еще выяснили исследователи?
Евреи, темнокожие люди и представители ЛГБТ+ чаще всего становятся мишенями языка ненависти в интернете Латвии. При этом почти 90% выявленных случаев были зафиксированы в комментариях и публикациях на латышском языке.
К таким выводам пришел Латвийский центр по правам человека, проанализировавший публикации в социальных сетях и комментарии на новостных порталах. Исследование охватывает период с мая 2025 года по июнь 2026 года. За это время авторы выявили в общей сложности 600 возможных случаев противоправного разжигания ненависти. Из них 502 случая были обнаружены в международных социальных сетях Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X и Threads. Еще 98 случаев зафиксировали на латвийских новостных порталах Delfi.lv, Rus.delfi.lv, LA.lv, Jauns.lv и Apollo.lv.
Анализ показал, что 89% выявленных высказываний с языком ненависти были опубликованы на латышском языке. На русском языке зафиксировано 5% таких случаев, на английском - 2%. Еще в 4% случаев ненависть выражалась невербальными средствами - например, с помощью изображений, стикеров и GIF-анимаций в комментариях.
Среди случаев языка ненависти по этническому или национальному признаку чаще всего мишенью становились евреи. На них пришлось 43% высказываний этой категории.
Авторы исследования объясняют это тем, что еврейскую общину нередко безосновательно связывают с местными и глобальными событиями и кризисами, к которым она не имеет прямого отношения. Среди таких тем - миграционные потоки, международные конфликты и социально-политические перемены.
Если рассматривать все выявленные случаи по мотивам ненависти, то 27% были направлены против людей из-за их национальности или этнического происхождения, 25% - из-за цвета кожи, 18% - против представителей ЛГБТ+-сообщества, 16% - против иммигрантов и беженцев. Еще 11% случаев были связаны с религиозной принадлежностью, а 3% - с полом.
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Исследователи также оценили, насколько эффективно социальные сети и новостные порталы реагируют на жалобы пользователей. В международных социальных сетях около 60% контента, на который поступили жалобы, были полностью удалены либо ограничены для просмотра на территории Латвии и Европейского союза. Однако в 40,5% случаев платформы не предприняли никаких действий, и материалы с языком ненависти остались в свободном доступе. На латвийских новостных порталах из 98 комментариев, на которые пожаловались, были удалены 54, то есть 55%.