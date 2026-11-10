Почти 90% высказываний с языком ненависти в Латвии написаны на латышском: что еще выяснили исследователи?

Исследователи также оценили, насколько эффективно социальные сети и новостные порталы реагируют на жалобы пользователей. В международных социальных сетях около 60% контента, на который поступили жалобы, были полностью удалены либо ограничены для просмотра на территории Латвии и Европейского союза. Однако в 40,5% случаев платформы не предприняли никаких действий, и материалы с языком ненависти остались в свободном доступе. На латвийских новостных порталах из 98 комментариев, на которые пожаловались, были удалены 54, то есть 55%.