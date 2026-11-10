На этой неделе в Тарту пройдут Дни Латвии. Что в программе?
Тартуское латышское общество при поддержке города Тарту на этой неделе проведет Дни Латвии, в центре внимания которых будут фольклор, литература и история.
11 ноября на тартуском кладбище Уус-Яани совместно с Балтийским колледжем обороны и послом Латвийской Республики в Эстонии Юрисом Пекалисом состоится церемония в память о воинах, павших за Латвию.
12 ноября в Латышском книжном клубе можно будет встретиться с автором книги "Братья" Алдисом Букшсом. 13 ноября состоится прогулка по Тарту в поисках латышских следов. 14 ноября уже в пятый раз пройдет семинар для переводчиков с латышского и эстонского языков, где на этот раз особое внимание будет уделено адаптации личных имен. В семинаре можно принять участие и онлайн. По окончании семинара в 16:15 все желающие приглашаются в Тартуский художественный музей, где для латышей пройдет бесплатная экскурсия.
В течение всех выходных, с 13 по 15 ноября, любители фольклора смогут петь и танцевать вместе с легендарной латвийской фольклорной группой Skandinieki, которая представит Латвию на фестивале Tartu Folk.
15 ноября также состоится традиционная экскурсия в Эстонском национальном музее. В 14 часов всех ждут в Белом зале музея Тартуского университета, где пройдет концерт хора латышей Эстонии Ziemeļu balsis ("Северные голоса") под названием "Мы из маленького народа". 17 ноября в помещениях Тартуского университета откроется выставка латвийской художницы Агнес Вейнберг. В тот же день в Тартуской городской библиотеке состоятся две дискуссии на эстонском языке о латышской литературе в эстонском переводе, в которых примут участие Контра, Дайла Озола и Илзе Талберга.
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Завершит праздничную неделю 18 ноября празднование Дня независимости Латвии в баре Drinkgeld, расположенном в здании кафе Тартуского университета. В этот раз всех приглашают проверить свои знания в викторине "Нам не прожить без Латвии", которая пройдет на трех языках: латышском, эстонском и английском. Музыкальное настроение создаст джазовый ансамбль LEJA (Latvian-Estonian Jazz Association), состоящий из латвийских студентов, обучающихся в Эстонской академии музыки и театра.