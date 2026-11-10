На этой неделе в Тарту пройдут Дни Латвии. Что в программе?

12 ноября в Латышском книжном клубе можно будет встретиться с автором книги "Братья" Алдисом Букшсом. 13 ноября состоится прогулка по Тарту в поисках латышских следов. 14 ноября уже в пятый раз пройдет семинар для переводчиков с латышского и эстонского языков, где на этот раз особое внимание будет уделено адаптации личных имен. В семинаре можно принять участие и онлайн. По окончании семинара в 16:15 все желающие приглашаются в Тартуский художественный музей, где для латышей пройдет бесплатная экскурсия.