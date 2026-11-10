3 года тюрьмы за видео в TikTok: в Риге осудили женщину за прославление преступлений российской армии

Масенко также заявила, что является гражданкой Латвии, не ездит в Россию или Беларусь и не хочет своими действиями создавать впечатление, будто поддерживает военные преступления. По ее словам, она уже провела под арестом четыре месяца и считает, что этого достаточно для отбытия наказания. Как рассказала обвиняемая, под стражу ее взяли сразу после допроса в Службе государственной безопасности (СГБ).