3 года тюрьмы за видео в TikTok: в Риге осудили женщину за прославление преступлений российской армии
Рижский городской суд вынес приговор Татьяне Масенко, обвиненной в прославлении военных преступлений российской армии в Украине. Сама женщина заявила, что не поддерживала агрессию, а ее адвокат намерен обжаловать приговор.
Полный текст приговора участники процесса смогут запросить в течение десяти дней после его оглашения. Обжаловать решение можно будет в течение десяти рабочих дней.
Адвокат обвиняемой Оскарс Ондрупс сообщил журналистам, что намерен обжаловать приговор, поскольку считает назначенное наказание несоразмерным. Сама Масенко выразила сожаление в связи с вынесенным решением.
Во время судебных прений прокурор отметил, что обвиняемая не отрицала публикацию видеороликов и признала, что они размещались с ее аккаунта. Урдзиньш пояснил, что, хотя Масенко ранее не была судима и ее личность не характеризуется отрицательными качествами, содержание опубликованных видео, по мнению обвинения, требует назначения наказания в виде лишения свободы.
Защита придерживалась другой позиции. Адвокат заявил, что Масенко использовала TikTok необдуманно и легкомысленно, стремясь привлечь к себе внимание общества, а не выразить поддержку российской агрессии или повлиять на других людей. Ондрупс подчеркнул, что его подзащитная раскаивается в содеянном, и попросил суд ее оправдать.
Прокурор, в свою очередь, не согласился с доводом защиты о том, что обвиняемая не осознавала значения своих публикаций. По его словам, в ходе расследования было выявлено более 20 видеороликов, причем подобных записей оказалось даже больше, чем указано в обвинении.
В последнем слове Масенко также выразила сожаление о своих действиях. Она подчеркнула, что не публиковала видео с целью прославлять военные преступления или воздействовать на других людей. Женщина признала, что так поступать не следовало, однако отрицала, что таким образом выражала собственное мнение или пропагандировала какую-либо идеологию.
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Масенко также заявила, что является гражданкой Латвии, не ездит в Россию или Беларусь и не хочет своими действиями создавать впечатление, будто поддерживает военные преступления. По ее словам, она уже провела под арестом четыре месяца и считает, что этого достаточно для отбытия наказания. Как рассказала обвиняемая, под стражу ее взяли сразу после допроса в Службе государственной безопасности (СГБ).
Ранее прокуратура сообщала, что с апреля по июль 2024 года неустановленное на тот момент лицо публиковало в социальной сети TikTok несколько видеороликов с комментариями на русском языке. Они были доступны неограниченному кругу пользователей. По версии обвинения, таким образом автор публикаций сознательно и публично прославлял и оправдывал военные преступления, совершенные российскими вооруженными силами против Украины.
За такое преступление закон предусматривает лишение свободы на срок до шести лет и пробационный надзор сроком до трех лет.