В Риге решили дополнительно защитить памятник Свободы - страховка теперь покрывает и военные риски

"Памятник Свободы - одно из самых особенных мест в Риге, где мы празднуем независимость Латвии и каждый день вспоминаем, насколько ценна наша свобода и сколько людей за нее боролись. Это символ, который объединяет поколения, поэтому для меня важно заботиться о сохранении памятника Свободы и добиваться того, чтобы его историю знали и понимали наши дети и молодежь", - заявил Клейнбергс.