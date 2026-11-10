В Риге решили дополнительно защитить памятник Свободы - страховка теперь покрывает и военные риски
В преддверии государственных праздников Латвии памятник Свободы в Риге вновь застраховали на 1,5 миллиона евро. Однако в этом году условия страхования расширили: впервые в полис включили защиту от рисков, связанных с военными инцидентами.
Страховая компания BTA Baltic Insurance Company (BTA) уже 23-й год подряд передала Риге страховой полис памятника Свободы. Документ был вручен председателю Рижской думы Виестурсу Клейнбергсу. Ежегодная передача страхового полиса стала одной из традиций, приуроченных к государственным праздникам Латвии. Страхование призвано обеспечить защиту одного из главных символов независимости страны от различных повреждений.
От пожаров до военных инцидентов: что покрывает страховка?
Страховой полис распространяется не только на сам памятник Свободы, но и на его подсветку, а также бронзовые плиты, встроенные в покрытие прилегающей территории. Страхование предусматривает защиту от последствий пожаров, стихийных бедствий и противоправных действий третьих лиц. Кроме того, полис охватывает довольно специфические ситуации, например повреждения, вызванные воском свечей, которые жители традиционно зажигают возле памятника во время государственных праздников.
В этом году перечень страховых рисков расширили, добавив защиту от последствий военных инцидентов.
Большинство жителей не рассказывали детям о значении памятника
В этом году традиционную передачу страхового полиса дополнили образовательной экскурсией для школьников. Такое решение связано в том числе с результатами опроса, который BTA провела в прошлом году.
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Исследование показало, что лишь 22% опрошенных жителей Латвии когда-либо объясняли своим детям или детям родственников значение памятника Свободы. При этом 39% респондентов считают, что это не их обязанность и подобными вопросами должны заниматься, например, образовательные учреждения.
Чтобы заинтересовать молодое поколение историей Латвии, ученики Рижской государственной 1-й гимназии отправились на специальную экскурсию, которую провела сертифицированный рижский гид Кристине Спрула.
Школьникам рассказали об истории создания памятника Свободы, символике его скульптур и барельефов, а также о людях и исторических событиях, в честь которых он был воздвигнут.
"Памятник Свободы - это гораздо больше, чем просто исторический объект в центре Риги. Это символ нашей независимости, народного единства и свободы. Для BTA важно заботиться не только о самом памятнике, но и о передаче его послания следующим поколениям", - подчеркнула член правления BTA Эвия Матвея.
По ее словам, компания решила дополнить многолетнюю традицию возможностью для школьников ближе познакомиться с памятником, задать вопросы и узнать истории, которые прежде могли быть им неизвестны. "Надеемся, что этот опыт поможет им установить личную связь с символом нашего государства", - добавила Матвея.
"Это символ, который объединяет поколения"
Председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс, принимая страховой полис, подчеркнул особое значение памятника Свободы для жителей столицы и всей страны.
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"Памятник Свободы - одно из самых особенных мест в Риге, где мы празднуем независимость Латвии и каждый день вспоминаем, насколько ценна наша свобода и сколько людей за нее боролись. Это символ, который объединяет поколения, поэтому для меня важно заботиться о сохранении памятника Свободы и добиваться того, чтобы его историю знали и понимали наши дети и молодежь", - заявил Клейнбергс.
Мэр Риги также поблагодарил BTA за многолетнее сотрудничество и инициативу, направленную на знакомство школьников с историей одного из важнейших государственных символов Латвии.