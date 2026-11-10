ФОТО: рядом с Rīga Plaza откроется еще один торговый центр - вот как он будет выглядеть
В Риге рядом с торгово-развлекательным центром Rīga Plaza начинается строительство нового торгового здания. В проект планируется вложить более 8 миллионов евро, а среди будущих арендаторов уже названы Rimi и Dino Zoo.
Проект реализует эстонский инвестиционный фонд Summus Capital, которому принадлежит Rīga Plaza. Площадь нового торгового здания составит 3800 квадратных метров. Несмотря на расположение рядом с существующим торговым центром, оно будет работать как самостоятельный объект. В новом здании разместятся продуктовый магазин Rimi и зоомагазин Dino Zoo. Для посетителей предусмотрены 340 парковочных мест, в том числе с возможностью зарядки электромобилей.
Новое здание построят в глубине квартала, возле улицы Мазас Мукусалас. В рамках проекта также планируется благоустроить прилегающую территорию и изменить организацию движения транспорта. В частности, будет обустроен новый подъезд со стороны улицы Бикенсалас. Он должен облегчить въезд и выезд с территории, учитывая транспортные потоки обоих торговых объектов.
Архитектор проекта Микуc Лейниекс пояснил, что новое здание будет выполнено в современном сдержанном стиле. Для отделки фасада предусмотрены темные металлические элементы, а на первом этаже появятся большие остекленные поверхности и крытая пешеходная зона. Внешний облик здания будет сочетаться с архитектурой Rīga Plaza.
Договор на проектирование и строительство заключен с компанией EKOTEH BŪVE. Проект разрабатывается совместно с архитектурным бюро Lejnieku projektēšanas birojs. Открыть новое торговое здание планируется в конце 2027 года.
Summus Capital - эстонская инвестиционная компания, основанная в 2013 году. Она владеет коммерческой недвижимостью в Латвии, Эстонии, Литве и Польше.
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