ФОТО: рядом с Rīga Plaza откроется еще один торговый центр - вот как он будет выглядеть
Фото: пресс-фото
Так будет выглядеть новое торговое здание с магазинами Rimi и Dino Zoo, которое построят рядом с Rīga Plaza. Открытие запланировано на конец 2027 года.
В Латвии

ФОТО: рядом с Rīga Plaza откроется еще один торговый центр - вот как он будет выглядеть

Отдел новостей

Otkrito.lv

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В Риге рядом с торгово-развлекательным центром Rīga Plaza начинается строительство нового торгового здания. В проект планируется вложить более 8 миллионов евро, а среди будущих арендаторов уже названы Rimi и Dino Zoo.

Проект реализует эстонский инвестиционный фонд Summus Capital, которому принадлежит Rīga Plaza. Площадь нового торгового здания составит 3800 квадратных метров. Несмотря на расположение рядом с существующим торговым центром, оно будет работать как самостоятельный объект. В новом здании разместятся продуктовый магазин Rimi и зоомагазин Dino Zoo. Для посетителей предусмотрены 340 парковочных мест, в том числе с возможностью зарядки электромобилей.

Новое здание построят в глубине квартала, возле улицы Мазас Мукусалас. В рамках проекта также планируется благоустроить прилегающую территорию и изменить организацию движения транспорта. В частности, будет обустроен новый подъезд со стороны улицы Бикенсалас. Он должен облегчить въезд и выезд с территории, учитывая транспортные потоки обоих торговых объектов.

Фото: пресс-фото
Архитектурный проект предусматривает декоративную подсветку фасада нового торгового здания возле Rīga Plaza.
Архитектурный проект предусматривает декоративную подсветку фасада нового торгового здания возле Rīga Plaza.

Архитектор проекта Микуc Лейниекс пояснил, что новое здание будет выполнено в современном сдержанном стиле. Для отделки фасада предусмотрены темные металлические элементы, а на первом этаже появятся большие остекленные поверхности и крытая пешеходная зона. Внешний облик здания будет сочетаться с архитектурой Rīga Plaza.

Договор на проектирование и строительство заключен с компанией EKOTEH BŪVE. Проект разрабатывается совместно с архитектурным бюро Lejnieku projektēšanas birojs. Открыть новое торговое здание планируется в конце 2027 года.

Summus Capital - эстонская инвестиционная компания, основанная в 2013 году. Она владеет коммерческой недвижимостью в Латвии, Эстонии, Литве и Польше.

Фото: пресс-фото
В новом торговом здании площадью 3800 квадратных метров разместятся Rimi и Dino Zoo. Для посетителей также оборудуют парковку на 340 мест.
В новом торговом здании площадью 3800 квадратных метров разместятся Rimi и Dino Zoo. Для посетителей также оборудуют парковку на 340 мест.

Темы

Rīga PlazaМукусаласDino ZooRimi

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