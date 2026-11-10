ФОТО: рядом с Rīga Plaza откроется еще один торговый центр - вот как он будет выглядеть

Проект реализует эстонский инвестиционный фонд Summus Capital, которому принадлежит Rīga Plaza. Площадь нового торгового здания составит 3800 квадратных метров. Несмотря на расположение рядом с существующим торговым центром, оно будет работать как самостоятельный объект. В новом здании разместятся продуктовый магазин Rimi и зоомагазин Dino Zoo. Для посетителей предусмотрены 340 парковочных мест, в том числе с возможностью зарядки электромобилей.