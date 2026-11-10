Жертва Эпштейна заявила, что модельное агентство MC2 подвергло ее опасности: среди его моделей в свое время была Гинта Лапиня
Узбекская модель по имени Роза рассказала BBC, что модельное агентство MC2 Model Management подвергло ее опасности, отправив в 18-летнем возрасте в резиденцию печально известного сексуального преступника Джеффри Эпштейна. В свое время агентство также представляло интересы нескольких латвийских моделей, в том числе Гинты Лапини, Анастасии Лагуны и Алисы Знарок.
Роза, которая не захотела публично раскрывать свое настоящее имя, утверждает, что впервые столкнулась с Эпштейном в 2009 году, когда ей было всего 18 лет. В то время Эпштейн отбывал наказание за сексуальные преступления против несовершеннолетней, однако ему разрешалось ежедневно покидать дом во Флориде, в городе Палм-Бич, чтобы работать.
Именно туда модельное агентство MC2 Model Management, представлявшее интересы Розы, отправило ее на фотосессии. Стоит отметить, что девушка приехала в США из Узбекистана всего за месяц до этого.
"Задачей моего агентства было защищать меня, но оно не справилось. Более того, оно подвергло меня опасности. И агентство должно за это отвечать", - заявила бывшая модель BBC.
Руководитель агентства лично забронировал ей авиабилет
По словам Розы, фотосессия показалась ей странной: в доме не было ни стилиста, ни профессионального фотографа, а снимки делала тогдашняя подруга Эпштейна Надя Марцинко. Кроме того, фотографии так и не были использованы. Позже Роза пришла к выводу, что фотосессии, возможно, были организованы Эпштейном и агентством MC2, чтобы заманить ее в ловушку.
После произошедшего Роза стала ассистенткой Эпштейна. Другие жертвы сексуального преступника рассказали BBC, что он использовал работу ассистенток как прикрытие, чтобы длительное время подвергать молодых женщин сексуальной эксплуатации. Роза также утверждает, что Эпштейн систематически ее насиловал.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США, свидетельствуют, что после осуждения Эпштейна с ним встречались или поддерживали связь десять моделей агентства MC2.
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Юрист Сигрид Макэвли, представляющая интересы более 100 жертв Эпштейна, отмечает, что модельные агентства были для него удобным способом находить молодых женщин.
"Эпштейн говорил многим людям, что каждый день хочет видеть как минимум трех разных девушек. Подумайте об этих цифрах... Скауты модельных агентств играли в этой цепочке особенно важную роль, поскольку находили именно тех девушек, которые нравились Эпштейну", - рассказала она.
По словам Макэвли, у молодых женщин, работавших "ассистентками", практически не было свободы выбора. "Этих молодых женщин регулярно подвергали сексуальной эксплуатации, а их источник средств к существованию находился под угрозой. Им приходилось делать то, что им приказывали", - пояснила юрист.
Другая модель по имени Симона, родом из Восточной Европы, рассказала BBC, что многие ошибочно считают, будто молодые девушки что-то получали от общения с Эпштейном.
"Некоторые думают, что мы, жертвы, что-то от этого выиграли - будь то деньги или популярность, - и согласились на то, чтобы нас использовали. Это неправда. Все, что у нас осталось, - глубокая психологическая травма", - заявила женщина.
Она также отметила, что со временем Эпштейн начал контролировать все стороны ее жизни.
Эпштейн перевел модельному агентству миллион долларов
В 2009 году, когда Розу отправили к Эпштейну, американским подразделением агентства MC2 руководил Джефф Фуллер. Сейчас он возглавляет другое американское модельное агентство - The Source Models.
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Фуллер утверждал, что не знал о поездке Розы в дом Эпштейна. Однако бывшая модель показала BBC отчет о расходах, из которого следует, что именно он лично забронировал ей обратный авиабилет из Палм-Бич после того, как девушка приняла участие уже во второй фотосессии в резиденции Эпштейна.
В документах Министерства юстиции США также говорится, что в 2005 году Эпштейн перевел агентству MC2 один миллион долларов. Несмотря на это, два года спустя владельцы агентства заявили американским СМИ, что Эпштейн не имел никакого отношения к их компании.
Кроме того, Министерство юстиции опубликовало электронное письмо Фуллера Эпштейну, которое подтверждает, что они поддерживали связь.
"Если бы не ты, мы бы уволили ее еще несколько месяцев назад", - написал Фуллер Эпштейну в марте 2012 года, обсуждая судьбу одной из моделей.
Примечательно, что через месяц после второго ареста Эпштейна в 2019 году американское подразделение агентства MC2 было ликвидировано. Однако Фуллер открыл новое агентство, которое продолжает работать по сей день.