Жертва Эпштейна заявила, что модельное агентство MC2 подвергло ее опасности: среди его моделей в свое время была Гинта Лапиня

Роза, которая не захотела публично раскрывать свое настоящее имя, утверждает, что впервые столкнулась с Эпштейном в 2009 году, когда ей было всего 18 лет. В то время Эпштейн отбывал наказание за сексуальные преступления против несовершеннолетней, однако ему разрешалось ежедневно покидать дом во Флориде, в городе Палм-Бич, чтобы работать.