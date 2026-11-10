В Латвию эвакуируют жителей Литвы: власти двух стран отрабатывают действия на случай военной угрозы
Во вторник, 10 ноября, в Латвии и Литве проходят масштабные учения по эвакуации населения на случай военной угрозы. По сценарию жителей литовского города Шяуляй организованно перевозят в Кекаву, где латвийские службы должны обеспечить их прием, питание и временное размещение. Особое внимание уделяется пожилым людям, семьям с маленькими детьми и людям с инвалидностью.
Как сообщает Государственная пожарно-спасательная служба Латвии, учения проводятся в рамках совместного проекта двух стран MassMovement. Их цель - проверить, насколько быстро и согласованно государственные учреждения смогут организовать массовую эвакуацию через границу в случае серьезного кризиса.
Как проходит эвакуация из Литвы в Латвию
Согласно сценарию, в Балтийском регионе нарастает военная угроза, из-за которой власти принимают решение о превентивной добровольной эвакуации наиболее уязвимых групп населения в соседнюю страну.
Учения начинаются в Шяуляе, где с раннего утра организован сбор участников, их регистрация и обеспечение предметами первой необходимости. В 9:00 автобус с добровольцами, изображающими эвакуируемых жителей, должен отправиться в направлении Латвии. По пути предусмотрена остановка в литовском городе Жеймелисе. Там специалисты проверят процедуры регистрации и информирования людей, а также оказания необходимой помощи.
После пересечения границы автобус направится в Кекавское самоуправление. Латвийским службам предстоит встретить прибывших, зарегистрировать их, организовать питание и временное размещение. Предусмотрена проверка всей цепочки действий - от первоначального оповещения населения до передачи ответственности между службами двух стран.
Что будут делать, если отключится электричество или пропадет связь?
Организаторы намерены проверить не только перевозку людей, но и работу служб в осложненных условиях. В частности, будут моделироваться ситуации с перебоями в электроснабжении и связи, которые могут затруднить обмен информацией и координацию эвакуации.
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Отдельное внимание уделят людям, которым сложнее самостоятельно покинуть опасную территорию. Речь идет о пожилых жителях, людях с инвалидностью, семьях с маленькими детьми и других уязвимых группах населения.
Специалисты оценят, насколько эффективно государственные учреждения обмениваются информацией, координируют транспорт и обеспечивают основные потребности эвакуированных. Всего в двух этапах учений, запланированных на 5 и 10 ноября, предусмотрено участие до 100 добровольцев, которых перевозят через границу на автобусах.
Несколько дней назад жителей Латвии уже эвакуировали в Литву
Нынешние учения стали вторым этапом совместной тренировки. Первый состоялся 5 ноября, когда отрабатывали противоположный сценарий - эвакуацию жителей Латвии в Литву. Тогда маршрут проходил из Даугавпилса через Екабпилс в литовский город Пасвалис. На латвийской стороне специалисты организовывали сбор людей, регистрацию, определение очередности эвакуации и транспортировку.
После пересечения границы литовским службам предстояло принять прибывших, обеспечить их питанием и временным жильем. Теперь страны поменялись ролями: Литва организует вывоз людей, а Латвия должна продемонстрировать готовность их принять.
Почему такие учения проводят именно сейчас?
Заместитель директора литовского Департамента противопожарной охраны и спасения Кястутис Агинтас пояснил, что в 2026 году в Литве был утвержден подробный план эвакуации населения. Однако одного документа недостаточно - необходимо проверить, как предусмотренные меры работают на практике.
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"В случае масштабного кризиса может возникнуть необходимость эвакуировать жителей и в соседние страны, поэтому важно заранее согласовать действия учреждений", - подчеркнул он.
По словам Агинтаса, совместные учения позволят выявить возможные трудности и определить, что необходимо усовершенствовать для подготовки к реальным угрозам.
В латвийской ГПСС также отмечают, что в кризисной ситуации обе страны должны быть готовы не только эвакуировать собственных жителей, но и принимать людей из соседнего государства. Для этого необходимо заранее определить обязанности служб, порядок обмена информацией и способы оказания помощи прибывающим. При этом литовские власти особо подчеркивают, что учения были запланированы заранее и не связаны с ухудшением ситуации в сфере безопасности или какой-либо конкретной угрозой населению. Все действия выполняются добровольцами по подготовленному сценарию.
Совместные тренировки проходят в рамках проекта MassMovement, реализуемого по программе приграничного сотрудничества Латвии и Литвы Interreg VI-A на 2021-2027 годы.
Параллельно в Латвии с 2 по 29 ноября проходит информационная кампания "Pamanu. Saprotu. Rīkojos.", в рамках которой жителей призывают обращать внимание на экстренные оповещения, внимательно читать поступающие сообщения и следовать инструкциям служб.