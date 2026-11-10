В Латвию эвакуируют жителей Литвы: власти двух стран отрабатывают действия на случай военной угрозы

В латвийской ГПСС также отмечают, что в кризисной ситуации обе страны должны быть готовы не только эвакуировать собственных жителей, но и принимать людей из соседнего государства. Для этого необходимо заранее определить обязанности служб, порядок обмена информацией и способы оказания помощи прибывающим. При этом литовские власти особо подчеркивают, что учения были запланированы заранее и не связаны с ухудшением ситуации в сфере безопасности или какой-либо конкретной угрозой населению. Все действия выполняются добровольцами по подготовленному сценарию.