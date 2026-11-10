Американцам показали фильм о 88-летней бабушке из Латвии, которая умеет смеяться над жизнью

Для Иевы Озолини эта работа стала очень личной. Она не просто наблюдала за пожилой женщиной с камерой, а снимала собственного близкого человека. В фильме есть их разговоры, совместные моменты и даже молчание. Режиссеру было важно сохранить не столько отдельные истории из жизни Айны, сколько ее характер, манеру общения и те мелочи, по которым мы обычно узнаем родных людей.