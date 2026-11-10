Американцам показали фильм о 88-летней бабушке из Латвии, которая умеет смеяться над жизнью
Неожиданной героиней кинофестиваля в Нью-Йорке стала 88-летняя бабушка из Латвии по имени Айна. Она любит соленые огурцы, сладкий чай, не теряет чувства юмора даже в разговорах о болезнях и совершенно не подозревала, насколько интересной может оказаться ее обычная жизнь для кинематографа. О своей бабушке режиссер Иева Озолиня сняла короткий фильм Omamma, который 7 ноября представили американским зрителям.
Всего шесть минут - именно столько длится эта необычная история. В ней нет громких событий, знаменитостей или драматических поворотов. Есть пожилая женщина, которая живет своей привычной жизнью, заботится о здоровье, принимает лекарства и при этом находит поводы посмеяться.
Фильм показали в Нью-Йорке на девятом фестивале балтийского кино New York Baltic Film Festival, проходившем в культурном центре Scandinavia House. Картина вошла в программу Baltic Shorts наряду с другими короткометражными работами из Латвии, Литвы и Эстонии.
Бабушка, которая даже лекарства называет "наркотиками"
Знакомство с Айной начинается с простых вещей: соленые огурцы, сладкий чай, клубника и теплая улыбка. Именно так героиню описывают организаторы Рижского международного кинофестиваля.
В свои 88 лет женщина, конечно, сталкивается с возрастными проблемами. Забота о здоровье и прием лекарств давно стали частью ее повседневной жизни. Но даже к этому Айна относится с юмором. Например, свои лекарства она в шутку называет "наркотиками".
Ее внучка, режиссер Иева Озолиня, решила показать именно эту сторону бабушкиного характера - умение сохранять легкость, смеяться над собой и не превращать каждый разговор о старости в жалобу на жизнь.
В основу фильма легли пять выражений, которые Айна употребляет чаще всего. Через них зритель постепенно знакомится с ее привычками, отношением к окружающим и жизненным опытом. Какие именно это фразы, авторы заранее не раскрывают.
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Внучка решила снять бабушку, пока есть такая возможность
Для Иевы Озолини эта работа стала очень личной. Она не просто наблюдала за пожилой женщиной с камерой, а снимала собственного близкого человека. В фильме есть их разговоры, совместные моменты и даже молчание. Режиссеру было важно сохранить не столько отдельные истории из жизни Айны, сколько ее характер, манеру общения и те мелочи, по которым мы обычно узнаем родных людей.
Интересно, что фильм снят не на цифровую камеру, а на настоящую 16-миллиметровую кинопленку. Озолиня работает с аналоговой фотографией и экспериментальным кино, а также имеет опыт работы в Baltic Analog Lab.
Создатели RIGA IFF описывают картину как попытку режиссера не остановить время, а посмотреть ему в глаза. И сделать это вместе с бабушкой, которая по-прежнему умеет улыбаться. На фестивале 2ANNAS фильм назвали признанием в любви бабушкам.
Историю обычной латвийской пенсионерки увидели в Нью-Йорке
До поездки за океан фильм Omamma уже успел побывать на латвийских кинофестивалях. В апреле 2026 года его включили в конкурсную программу 2ANNAS, а 21 октября показали в рижском кинотеатре Splendid Palace в рамках RIGA IFF.
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Затем картину отобрали для девятого Нью-Йоркского фестиваля балтийского кино, который проходил с 5 по 8 ноября. В этом году Латвию представляли три полнометражных фильма, три короткометражки и два кинопроекта, созданных совместно с соседними странами.
Среди участников фестиваля были и известные латвийские кинематографисты, в том числе режиссеры Виестурс Кайришс, Лайла Пакалниня и Линда Олте. Но рядом с их работами нашлось место и для маленькой семейной истории об Айне.