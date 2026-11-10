"В другой год он бы не выжил": мужчина провел 9 часов в Тихом океане после падения с лайнера, его спас Эль-Ниньо

Около полудня двое рыбаков из Ньюпорт-Бич, Шон Нортон и Грант Гарретт, возвращались с утренней рыбалки, во время которой ловили марлина. Примерно в 30 километрах от побережья капитан их лодки заметил в воде что-то необычное. Приглядевшись, мужчины поняли, что это человек.