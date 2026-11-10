"В другой год он бы не выжил": мужчина провел 9 часов в Тихом океане после падения с лайнера, его спас Эль-Ниньо
У побережья Калифорнии произошла невероятная история спасения: пианист круизного лайнера Ovation of the Seas оказался за бортом и около девяти часов провел один в открытом Тихом океане, в десятках километров от суши. Когда надежды на спасение почти не осталось, его совершенно случайно заметили двое рыбаков, возвращавшихся домой.
Инцидент произошел неподалеку от острова Санта-Каталина. Мужчина, работавший пианистом на 14-палубном круизном судне Ovation of the Seas компании Royal Caribbean, по пока не установленным причинам оказался в воде. По предварительным оценкам спасательных служб, это могло произойти около 2:30 ночи.
Около полудня двое рыбаков из Ньюпорт-Бич, Шон Нортон и Грант Гарретт, возвращались с утренней рыбалки, во время которой ловили марлина. Примерно в 30 километрах от побережья капитан их лодки заметил в воде что-то необычное. Приглядевшись, мужчины поняли, что это человек.
"Я сказал: да это же человек! Остановите лодку, давайте уберем все снасти!" - рассказал Гарретт телеканалу CBS Los Angeles.
Рыбаки немедленно остановились и приблизились к мужчине. Нортон вспоминает, что они вдвоем ухватили незнакомца за руки и подняли на борт. Спасенный находился в сильнейшем шоке и поначалу почти не мог говорить.
"Единственное, что он мне сказал: "Спасибо. Я думал, что умру", - вспоминает Нортон.
Позже мужчина смог объяснить, что работает пианистом на круизном лайнере Ovation of the Seas.
Выжить помогла необычно теплая вода
По словам начальника подразделения спасателей Ньюпорт-Бич Адама Ясенды, человека обнаружили примерно в 15-20 милях от берега, то есть в 24-32 километрах.
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"Практически посреди океана", - так спасатель охарактеризовал место происшествия.
По предварительным расчетам, мужчина мог провести в Тихом океане около девяти часов. Все это время ему приходилось самостоятельно удерживаться на поверхности воды, не имея возможности добраться до берега.
Шон Нортон считает, что выжить пианисту помогло редкое сочетание обстоятельств, прежде всего высокая температура воды. По его словам, она составляла около 24 градусов Цельсия.
Рыбак связывает такую температуру с климатическим явлением Эль-Ниньо, которое может приводить к потеплению поверхностных вод Тихого океана.
"В другой год он бы ни за что не выжил", - предположил Нортон.
Как пианист оказался за бортом, пока неизвестно
Подняв пострадавшего на борт, рыбаки немедленно передали сигнал бедствия по морской радиосвязи. На помощь прибыли спасатели из Ньюпорт-Бич, которые организовали доставку мужчины на берег. Пианиста госпитализировали. По информации Береговой охраны США, он находился в стабильном состоянии, и медики ожидают, что мужчина выживет.
Компания Royal Caribbean подтвердила происшествие и сообщила, что оказывает своему сотруднику необходимую помощь и поддержку.
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"Мы оказываем поддержку и помощь нашему сотруднику в это трудное время. Из уважения к его частной жизни мы не можем предоставить дополнительные подробности", - заявили представители компании.
Имя спасенного пока не раскрывается. Береговая охрана США расследует обстоятельства происшествия. В частности, предстоит установить, каким образом сотрудник круизного лайнера оказался за бортом посреди ночи.