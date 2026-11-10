Пунтулис снова взялся за Театр Чехова - теперь предлагает лишить его госфинансирования

Таким образом нынешний министр культуры видит возможность сократить расходы государственного бюджета на 2,4 миллиона евро. "Государственным театром Театр Чехова стал в 1940 году, с началом советской оккупации. Ну, в этих обстоятельствах дискуссия об этом была бы как минимум легитимной. Большая часть общества считает, что этот театр следовало бы ликвидировать. Должна ли это быть ликвидация? Я бы сказал, что нет. Должна ли это быть теоретически реорганизация? Я бы сказал, что да. Здесь могут быть разные направления. Возможно, присоединение к Национальному театру, какое-то более тесное сотрудничество. Или вообще преобразование этого театра в многофункциональный. Возможно, все останется по-прежнему. Это в руках нового министра", - сказал Наурис Пунтулис, министр культуры.