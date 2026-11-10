Пунтулис снова взялся за Театр Чехова - теперь предлагает лишить его госфинансирования
Министр культуры Наурис Пунтулис снова поставил под вопрос будущее Рижского русского театра имени Чехова. На этот раз он предложил лишить его государственного финансирования и передать Рижской думе. Директор театра Дана Бйорк назвала такую перспективу смертным приговором.
Одна из идей, прозвучавшая из уст нынешнего министра культуры Науриса Пунтулиса в программе LTV "Kultūršoks", - передать Рижский русский театр имени Чехова в муниципальное управление, сообщили в программе "Обсудим вечером" на LSM.
Таким образом нынешний министр культуры видит возможность сократить расходы государственного бюджета на 2,4 миллиона евро. "Государственным театром Театр Чехова стал в 1940 году, с началом советской оккупации. Ну, в этих обстоятельствах дискуссия об этом была бы как минимум легитимной. Большая часть общества считает, что этот театр следовало бы ликвидировать. Должна ли это быть ликвидация? Я бы сказал, что нет. Должна ли это быть теоретически реорганизация? Я бы сказал, что да. Здесь могут быть разные направления. Возможно, присоединение к Национальному театру, какое-то более тесное сотрудничество. Или вообще преобразование этого театра в многофункциональный. Возможно, все останется по-прежнему. Это в руках нового министра", - сказал Наурис Пунтулис, министр культуры.
Фактически это означает лишить театр государственного финансирования. Но дело не только в деньгах. "Это очередной перл, который исходит от господина Пунтулиса, и с этим перлом я однозначно не согласна. Есть множество аспектов. И главный, который я хочу акценитрировать: Театр Чехова выполняет задание, поставленное Кабинетом министров. И я хотела бы призвать людей, которые имеют право голоса в тех или иных государственных процессах, быть осторожнее в высказываниях", - говорит Дана Бйорк, директор Рижского русского театра им. Чехова.
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Директор театра подчеркивает - подобное решение означало бы для театра смертный приговор.
"Я буду говорить прямо. В нынешнем составе Рижской думы работают люди, у которых, на мой взгляд, очень агрессивное и однозначно негативное отношение к самому существованию театра Чехова. Это говорят люди, у которых есть только субъективный негатив и агрессия, но ноль понимания того, чем занимается этот театр, почему мы существуем и насколько большое политическое значение мы сейчас имеем в латвийском обществе и культурном пространстве", - подчеркнула Дана Бйорк.
Новое правительство пока не сформировано, поэтому неизвестно и то, кто возглавит Министерство культуры. Сохранит ли Наурис Пунтулис свой пост и сможет ли именно он воплотить эту идею в жизнь - пока открытый вопрос.