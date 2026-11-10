Франция обвиняет Иран в атаке на свои холодильники и угрожает ответными мерами
Франция не исключает ответных мер после кибератаки на холодильное оборудование супермаркетов, в организации которой Париж обвиняет Иран. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, предупредив, что ответные шаги могут быть не только публичными.
Франция не исключает никаких вариантов действий в ответ на кибератаку на холодильные установки супермаркетов, за которой, по мнению Парижа, стоит Иран. Об этом во вторник заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро в интервью телеканалу FranceinfoTV. Министр сообщил, что французские власти вызовут посла Ирана и потребуют введения санкций на уровне Евросоюза.
"Могу также сказать, что мы не исключаем никаких вариантов и примем все меры - в том числе те, о которых, возможно, не будем публично сообщать, - которые сочтем соразмерными и необходимыми, чтобы предотвратить любые новые атаки", - заявил Барро.
По его словам, цель Франции - "удержать от подобных действий всех, кто в Иране или где-либо еще может испытывать искушение повторить такую атаку".
В понедельник Барро заявил, что за кибератаками на супермаркеты стоит Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). По оценке французских властей, произошедшее стало первой кибератакой такого масштаба на территории страны.
Прокурор Парижа Лора Беко в понедельник сообщила о начале расследования в отношении подразделения киберопераций КСИР Shahid Kaveh, которое подозревается в причастности к атакам. Прокуратура также запросила международные ордера на арест двух должностных лиц этого подразделения.