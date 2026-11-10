"Никто ничего не понимает": формирование нового правительства Латвии вызывает все больше вопросов
Процесс формирования нового правительства Латвии по-прежнему остается непрозрачным, а критерии выбора потенциальных партнеров по коалиции неизвестны. Об этом в интервью программе TV3 "900 sekundes" заявила политолог Лелде Метла-Розентале. По ее словам, отсутствие информации порождает слухи и неопределенность, а ясности относительно состава будущего правительства может не появиться даже к 18 ноября.
Политолог отметила, что сейчас непонятно, по каким принципам выдвинутый на пост премьер-министра Андрис Кулбергс оценивает возможных партнеров и как будут приниматься решения о составе следующего правительства.
По ее словам, до сих пор неизвестно, существует ли конкретный план формирования правительства и как именно предполагается прийти к окончательному решению. Такой информационный вакуум способствует возникновению различных предположений и усиливает беспокойство относительно дальнейшего развития событий.
"Общаясь на самых разных уровнях как с людьми, близкими к политике, так и с государственными служащими, все говорят, что впервые сложилась ситуация, когда мы ничего не знаем и ничего не понимаем. Разумеется, этот информационный вакуум порождает различные спекуляции, неопределенность и опасения относительно того, что произойдет в будущем. [...] Плохо то, что мы не чувствуем себя в безопасности", - заявила Метла-Розентале.
Политолог подчеркнула, что формировать правительство в максимально короткие сроки необязательно. Однако обществу и экспертам важно понимать, каким путем политики собираются прийти к окончательному результату. Сейчас такого понимания нет.
Говоря о потенциальных партнерах по коалиции, Метла-Розентале обратила внимание, что в публичных заявлениях прослеживается более благожелательный тон в отношении Национального объединения. Это может свидетельствовать о возможном участии партии в следующем правительстве, однако делать конкретные выводы пока преждевременно.
Неопределенность, по словам политолога, отражается и на работе государственного управления. Некоторые министерства ожидают решений о возможной реорганизации или объединении, поэтому их работа ведется в более осторожном режиме.
Метла-Розентале не исключает, что даже к государственному празднику 18 ноября очертания нового правительства могут остаться неясными. По ее оценке, в настоящее время между политическими силами пока не просматривается достаточного согласия ни относительно модели будущей коалиции, ни по распределению конкретных должностей.