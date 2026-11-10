"Никто ничего не понимает": формирование нового правительства Латвии вызывает все больше вопросов

"Общаясь на самых разных уровнях как с людьми, близкими к политике, так и с государственными служащими, все говорят, что впервые сложилась ситуация, когда мы ничего не знаем и ничего не понимаем. Разумеется, этот информационный вакуум порождает различные спекуляции, неопределенность и опасения относительно того, что произойдет в будущем. [...] Плохо то, что мы не чувствуем себя в безопасности", - заявила Метла-Розентале.