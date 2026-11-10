Один из крупнейших магазинов Maxima в Риге готовится к открытию после реконструкции
Реконструкция магазина Maxima XXX на улице Карля Улманя, 88А, в Риге подходит к завершению. Ожидается, что после масштабной перестройки магазин вновь откроется уже в начале декабря. Покупателей ждут изменения как внутри здания, так и на прилегающей территории.
После реконструкции в Maxima XXX будет представлен ассортимент примерно из 30 тысяч наименований товаров, включая продукты питания, бытовые товары и другие товары повседневного спроса. В торговом центре также продолжат работать магазины других брендов и предприятия сферы услуг, в том числе в области одежды, красоты и фармацевтики.
Что изменится после реконструкции
В обновленном магазине расширят ассортимент свежих продуктов и бакалейных товаров, уделив особое внимание продукции местных производителей. Появится отдельная витрина со свежей рыбой, а также увеличится выбор готовых блюд Meistara Marka, включая горячую еду, продукты на гриле и кулинарию на развес. Кроме того, покупателям будут доступны свежая выпечка и кондитерские изделия.
Изменения коснутся и кассовой зоны. В магазине установят 22 кассы самообслуживания нового поколения с увеличенными экранами и обновленными функциями. Также предусмотрены отдельная зона касс Scan & Go и восемь обычных касс.
Реконструкция идет в соответствии с графиком и сейчас находится на завершающем этапе. Открыть магазин планируется в начале декабря, чтобы покупатели успели приобрести необходимые товары к предстоящим праздникам.
Обновили фасад и прилегающую территорию
В ходе реконструкции модернизировали системы вентиляции, отопления и охлаждения. В здании внедрили систему рекуперации тепла, позволяющую повторно использовать тепло, выделяемое холодильным оборудованием, а также установили светодиодное освещение. Кроме того, появилась система дистанционного управления зданием, с помощью которой можно контролировать и регулировать работу технического оборудования.
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Работы затронули и внешнюю часть торгового центра. Обновлен фасад здания, благоустроена прилегающая территория, высажены новые растения и улучшен подъезд к магазину со стороны улицы Карля Улманя.