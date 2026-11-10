Один из крупнейших магазинов Maxima в Риге готовится к открытию после реконструкции

После реконструкции в Maxima XXX будет представлен ассортимент примерно из 30 тысяч наименований товаров, включая продукты питания, бытовые товары и другие товары повседневного спроса. В торговом центре также продолжат работать магазины других брендов и предприятия сферы услуг, в том числе в области одежды, красоты и фармацевтики.