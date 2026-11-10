У многих жителей Латвии обнаружили привычку, которая загоняет их в финансовые трудности
Более трети, или 35% жителей Латвии, порой совершают импульсивные покупки, чтобы порадовать себя и улучшить настроение. При этом каждый пятый хотя бы раз испытывал финансовые трудности после такой покупки, в том числе сталкивался с проблемами при оплате счетов, свидетельствует опрос банка Citadele.
Чаще всего финансовые последствия импульсивных покупок ощущают молодые люди в возрасте до 29 лет. Более четверти, или 27% молодежи, признают, что незапланированные покупки хотя бы раз приводили к финансовым трудностям, причем 14% сталкиваются с такими ситуациями часто. Для сравнения: среди всех опрошенных денежные трудности из-за спонтанных трат часто испытывают лишь 6%, а 66% отмечают, что это никогда не создавало для них финансовых проблем.
Наиболее осмотрительно своим бюджетом распоряжаются пожилые люди: у 76% из них импульсивные покупки не вызывали трудностей с оплатой счетов.
В ходе исследования также выяснили, что побуждает жителей совершать незапланированные покупки. Более половины опрошенных, или 62%, отмечают, что главным стимулом становятся скидки, распродажи и специальные предложения. Второй по популярности ответ (35%) – желание улучшить настроение или порадовать себя. Далее следуют страх упустить выгодное предложение (17%) и удобство покупок в интернете с возможностью быстрой доставки (14%).
Значительно меньшее влияние оказывают рекомендации друзей, коллег и членов семьи, реклама в социальных сетях, советы инфлюенсеров и ощущение, что "сейчас покупают все", то есть социальное давление. Каждый из этих факторов назвали 3–5% опрошенных.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что значит для жителей Латвии новый сбор за обработку покупок в интернет-магазинах.