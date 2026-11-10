У многих жителей Латвии обнаружили привычку, которая загоняет их в финансовые трудности

Чаще всего финансовые последствия импульсивных покупок ощущают молодые люди в возрасте до 29 лет. Более четверти, или 27% молодежи, признают, что незапланированные покупки хотя бы раз приводили к финансовым трудностям, причем 14% сталкиваются с такими ситуациями часто. Для сравнения: среди всех опрошенных денежные трудности из-за спонтанных трат часто испытывают лишь 6%, а 66% отмечают, что это никогда не создавало для них финансовых проблем.