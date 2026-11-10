Я ее поддержал, а она... Кариньш нашел, кого обвинить в неудачах "Нового Единства"

Кариньш рассказал, что в свое время поддержал выдвижение Силини на пост премьер-министра, поскольку считал ее сильным и хорошо разбирающимся в политике человеком. Такое впечатление у него сложилось еще тогда, когда она работала парламентским секретарем. Однако, по словам бывшего премьера, он ошибся, рассчитывая, что Силиня успешно освоится в новой должности.