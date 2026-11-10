Я ее поддержал, а она... Кариньш нашел, кого обвинить в неудачах "Нового Единства"
Бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш признал, что ошибся, поддержав кандидатуру Эвики Силини на пост главы правительства.
Кришьянис Кариньш считает, что значительная часть ответственности за слабый результат партии "Новое Единство" на прошедших выборах в 15-й Сейм лежит на бывшей главе правительства Эвике Силине. Об этом он заявил в интервью подкасту "Piķis un ģēvelis" на портале tv3.lv.
Кариньш рассказал, что в свое время поддержал выдвижение Силини на пост премьер-министра, поскольку считал ее сильным и хорошо разбирающимся в политике человеком. Такое впечатление у него сложилось еще тогда, когда она работала парламентским секретарем. Однако, по словам бывшего премьера, он ошибся, рассчитывая, что Силиня успешно освоится в новой должности.
"Я думал, что она врастет в эту должность. Признаюсь, я ошибся. Теперь можно сказать, что мы все за это дорого платим", - заявил Кариньш.
Он также отметил, что на его отношение к ситуации повлияло и то, что, по его словам, Силиня отодвинула его в сторону от активной политической деятельности.
Анализируя причины неудачи партии, Кариньш указал на изменение ее политического курса при руководстве Силини. По его мнению, "Новое Единство" отошло от экономического развития как главного приоритета. Ранее основой политики партии, как напомнил Кариньш, были привлечение инвестиций и развитие экспорта. В результате изменения приоритетов, считает он, размыта и основная политическая идентичность "Нового Единства".