Обе торговые сети предоставляют сотрудникам выходной 1 января, чтобы они могли отдохнуть после напряженного предпраздничного периода.
В Латвии
Сегодня 11:01
Lidl и Maxima объявили график работы на Рождество и Новый год в Латвии
1 января 2027 года все магазины Lidl и Maxima в Латвии будут закрыты. Обе торговые сети сообщили об изменениях в графике работы на Рождество и Новый год. Покупателям рекомендуют заранее планировать праздничные покупки.
График работы Lidl
- 24 декабря - с 07:30 до 18:00.
- 25 декабря - с 10:00 до 20:00.
- 26 декабря - с 09:00 до 21:00.
- 31 декабря - с 07:30 до 20:00.
- 1 января - все магазины закрыты.
График работы Maxima
- 24 декабря - сокращенный рабочий день.
- 25 декабря - сокращенный рабочий день.
- 26 декабря - обычный режим работы.
- 31 декабря - сокращенный рабочий день.
- 1 января - все магазины закрыты.
Обе торговые сети предоставляют сотрудникам выходной 1 января, чтобы они могли отдохнуть после напряженного предпраздничного периода. Lidl закрывает все магазины в первый день нового года уже четвертый год подряд, Maxima также придерживается этой практики на протяжении нескольких лет.