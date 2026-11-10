Lidl и Maxima объявили график работы на Рождество и Новый год в Латвии
Фото: пресс-фото
Обе торговые сети предоставляют сотрудникам выходной 1 января, чтобы они могли отдохнуть после напряженного предпраздничного периода.
В Латвии

Lidl и Maxima объявили график работы на Рождество и Новый год в Латвии

Отдел информации

Otkrito.lv

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1 января 2027 года все магазины Lidl и Maxima в Латвии будут закрыты. Обе торговые сети сообщили об изменениях в графике работы на Рождество и Новый год. Покупателям рекомендуют заранее планировать праздничные покупки.

График работы Lidl

  • 24 декабря - с 07:30 до 18:00.
  • 25 декабря - с 10:00 до 20:00.
  • 26 декабря - с 09:00 до 21:00.
  • 31 декабря - с 07:30 до 20:00.
  • 1 января - все магазины закрыты.

График работы Maxima

  • 24 декабря - сокращенный рабочий день.
  • 25 декабря - сокращенный рабочий день.
  • 26 декабря - обычный режим работы.
  • 31 декабря - сокращенный рабочий день.
  • 1 января - все магазины закрыты.

Обе торговые сети предоставляют сотрудникам выходной 1 января, чтобы они могли отдохнуть после напряженного предпраздничного периода. Lidl закрывает все магазины в первый день нового года уже четвертый год подряд, Maxima также придерживается этой практики на протяжении нескольких лет.

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