Lidl и Maxima объявили график работы на Рождество и Новый год в Латвии

Обе торговые сети предоставляют сотрудникам выходной 1 января, чтобы они могли отдохнуть после напряженного предпраздничного периода. Lidl закрывает все магазины в первый день нового года уже четвертый год подряд, Maxima также придерживается этой практики на протяжении нескольких лет.