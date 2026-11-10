Экономика Латвии неожиданно вырвалась в лидеры Балтии, но впереди непростой год

Несмотря на хорошие показатели экономики, для жителей Латвии прогноз не столь благоприятный. По словам Ливы Зоргенфрейи, снижение цен на продукты питания пока сдерживает общий рост стоимости жизни. В октябре инфляция в Латвии была одной из самых низких в еврозоне, а ее показатели в этом году оказались даже лучше прошлогодних. Однако такая ситуация продлится недолго. Экономист предупреждает, что уже в зимние месяцы инфляция вновь ускорится.