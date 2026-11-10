Экономика Латвии неожиданно вырвалась в лидеры Балтии, но впереди непростой год
Экономика Латвии в этом году растет быстрее, чем в Литве и Эстонии, однако уже в ближайшие месяцы жителей страны может ждать новая волна подорожания. Главный экономист Swedbank в Латвии Лива Зоргенфрейя предупреждает, что зимой ускорится инфляция, вырастут расходы на энергоносители, а в 2027 году вновь начнут дорожать продукты питания.
Экономика Латвии стала лидером Балтии, но рост замедлится
Согласно обновленному прогнозу Swedbank, экономика Латвии в 2026 году вырастет на 3,0%. Это самый высокий показатель среди стран Балтии и наиболее стремительный рост латвийской экономики за последние годы, несмотря на продолжающийся Ормузский кризис.
Как отмечает главный экономист Swedbank в Латвии Лива Зоргенфрейя, в первой половине 2026 года валовой внутренний продукт (ВВП) страны увеличился на 3,2% в годовом выражении. Доступные отраслевые показатели свидетельствуют, что и в третьем квартале экономический рост, вероятнее всего, оставался сильным.
В этом году увеличивается экспорт товаров, а обрабатывающая промышленность уже второй год подряд демонстрирует стремительный рост производства. Однако в 2027 году ситуация может измениться. На фоне ослабления внутреннего и внешнего спроса Swedbank прогнозирует замедление экономического роста Латвии до 2,2%.
Уже этой зимой цены начнут расти быстрее
Несмотря на хорошие показатели экономики, для жителей Латвии прогноз не столь благоприятный. По словам Ливы Зоргенфрейи, снижение цен на продукты питания пока сдерживает общий рост стоимости жизни. В октябре инфляция в Латвии была одной из самых низких в еврозоне, а ее показатели в этом году оказались даже лучше прошлогодних. Однако такая ситуация продлится недолго. Экономист предупреждает, что уже в зимние месяцы инфляция вновь ускорится.
Последние опросы предприятий показывают, что все больше компаний намерены повышать отпускные цены. Если летом таких планов было меньше, то теперь готовность к подорожанию становится более распространенной. Одной из главных причин остается ситуация на мировых энергетических рынках. Ормузский кризис продолжается, а мировые цены на энергоносители оказались выше, чем ожидалось ранее.
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В результате в Латвии, скорее всего, продолжат расти тарифы на отопление и газ. На бирже стремительно повышаются и цены на электроэнергию. При этом большинство домохозяйств почувствуют подорожание электричества не сразу. По данным, приведенным экономистом, 85% домохозяйств Латвии заключили договоры с фиксированной ценой, поэтому повышение биржевых цен будет отражаться на их счетах постепенно.
Продукты питания снова начнут дорожать
Еще одна неприятная новость касается стоимости продуктов питания. После периода снижения цен продовольственная инфляция в Латвии может вернуться уже в следующем году.
Как объясняет Лива Зоргенфрейя, мировые цены на продовольствие вновь растут. Дополнительным фактором станет окончание в июле 2027 года срока действия временно сниженной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на отдельные продукты питания.
По прогнозу Swedbank, среднегодовая инфляция в Латвии увеличится с 3,3% в 2026 году до 3,7% в 2027 году. При этом экономист ожидает, что в течение следующего года волна подорожания постепенно начнет ослабевать.
Аналогичные тенденции прогнозируются и в других европейских странах, поскольку главным фактором роста цен остается ситуация на мировых рынках.
Ипотека и кредиты могут стать дороже
На фоне ускорения инфляции центральные банки готовятся к дальнейшему повышению процентных ставок.
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Согласно прогнозу Swedbank, Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк (ЕЦБ) могут повысить ставки в декабре 2026 года, а затем повторить повышение в первом квартале 2027 года. Ожидается, что ставка ЕЦБ по депозитам овернайт, за которой тесно следует важная для заемщиков ставка Euribor, в начале 2027 года достигнет 3,0%.
Для жителей Латвии, имеющих ипотечные и другие кредиты с переменной процентной ставкой, это означает риск увеличения расходов на обслуживание займов.
По прогнозу банка, снижение процентных ставок ЕЦБ начнется лишь во второй половине 2028 года, когда инфляционное давление ослабнет.
Зарплаты продолжат расти, но покупательная способность будет увеличиваться медленнее
Еще одна тенденция, на которую обращает внимание Лива Зоргенфрейя, связана с заработными платами. В 2026 году темпы их роста существенно замедлились. Это наблюдается во всей экономике, однако особенно сильно изменения затронули государственный сектор.
По прогнозу Swedbank, в 2027 году рост зарплат в государственном секторе останется весьма скромным, поскольку правительство намерено сосредоточиться на сокращении расходов.
В частном секторе ситуация может быть немного лучше. Благодаря укреплению экономической активности рост заработной платы здесь способен несколько ускориться. Тем не менее Swedbank пересмотрел прогнозы увеличения средней зарплаты вплоть до 2028 года в сторону понижения. Ожидается, что в 2026 году средняя зарплата вырастет на 5,0%, а к 2028 году темпы роста достигнут 6,0%.
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Как отмечает экономист, в сочетании с более высокой инфляцией это приведет к гораздо более медленному увеличению покупательной способности населения, чем в предыдущие годы. Хотя в 2026 году расходы домохозяйств стали одним из главных двигателей экономического роста, в следующем году потребление, вероятно, будет увеличиваться более умеренными темпами.
Государственные расходы сократятся, а инвестиции могут замедлиться
В этом году объем инвестиций в экономику Латвии превышает прошлогодние показатели. Во многом это связано с государственными проектами, в том числе финансируемыми за счет европейского Механизма восстановления и устойчивости.
Частные инвестиции также увеличиваются на фоне активного роста кредитования. Однако повышение процентных ставок делает финансирование более дорогим, что может ограничить возможности предприятий и домохозяйств вкладывать средства в новые проекты.
В ближайшие годы уменьшится и объем инвестиционного финансирования со стороны Европейского союза. Это связано с завершением проектов Механизма восстановления и устойчивости и приближением окончания бюджетного периода ЕС на 2021-2027 годы.
Лива Зоргенфрейя также обращает внимание на планы нового правительства ограничить государственные расходы. По ее оценке, это означает, что вклад государственного сектора в экономический рост окажется меньше, чем предполагалось ранее.
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Экономист считает сокращение бюджетного дефицита разумным шагом, особенно на фоне стремительного подорожания государственных заимствований. Однако предупреждает и о рисках чрезмерной экономии.
В качестве примера она приводит Эстонию, где несколько лет назад стремление сократить бюджетный дефицит в сложный для экономики период дополнительно затормозило экономический рост.