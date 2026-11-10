В Риге задержали группу скинхедов - некоторым не было еще и 14 лет

Следствие установило, что в деятельности группы были задействованы также дети младше 14 лет и подростки, достигшие этого возраста. Трое несовершеннолетних получили статус подозреваемых. В отношении них избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Что касается двух участников, которые на момент совершения предполагаемых преступлений еще не достигли 14 лет, будет решаться вопрос о направлении материалов в суд для применения принудительных мер воспитательного характера.