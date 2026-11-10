В Риге задержали группу скинхедов - некоторым не было еще и 14 лет
В Риге полиция задержала группу скинхедов, среди участников которой были не только подростки, но и дети младше 14 лет. Во время обысков правоохранители обнаружили ножи, кастеты, предметы, похожие на оружие, маски и другую атрибутику.
Уголовный процесс по факту возможного совершения тяжких и особо тяжких преступлений был начат 26 января. В ходе расследования полиция совместно со Службой государственной безопасности 29 октября провела обыски по нескольким адресам. Следствие касается умышленного повреждения имущества путем поджога, совершенного группой лиц, а также применения насилия в отношении людей без определенного места жительства.
Всего были задержаны трое несовершеннолетних и один совершеннолетний. Все они причисляли себя к скинхедам и внешне демонстрировали принадлежность к этому движению.
Во время процессуальных действий полиция обнаружила атрибутику скинхедов: одежду, ботинки, значки, изображения и маски. Кроме того, были найдены кастеты, ножи, предметы, похожие на оружие, а также другие объекты, которые, предположительно, могли использоваться при совершении преступлений, расследуемых полицией.
Следствие установило, что в деятельности группы были задействованы также дети младше 14 лет и подростки, достигшие этого возраста. Трое несовершеннолетних получили статус подозреваемых. В отношении них избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Что касается двух участников, которые на момент совершения предполагаемых преступлений еще не достигли 14 лет, будет решаться вопрос о направлении материалов в суд для применения принудительных мер воспитательного характера.
Уголовное дело квалифицировано, в частности, по статье о разжигании социальной ненависти и вражды, если это связано с причинением телесных повреждений группой лиц. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или пробационного надзора. Еще один эпизод касается умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества путем поджога. За это преступление может грозить до десяти лет лишения свободы.
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Кроме того, расследование ведется по части второй статьи 166 Уголовного закона - о незаконном обороте или пересылке порнографических материалов с участием малолетних. Наказание за такое преступление предусматривает лишение свободы на срок до трех лет, кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф. Также возможна конфискация имущества.
Расследование продолжается, поэтому более подробную информацию полиция пока не раскрывает в интересах следствия.
Правоохранители призывают родителей внимательнее следить за детьми и обращать внимание на возможные изменения в их поведении и повседневной жизни. В частности, стоит интересоваться новыми увлечениями ребенка, его одеждой, кругом общения, неожиданно появляющимися в комнате предметами и значками, а также контентом, который он просматривает на электронных устройствах.
В полиции подчеркивают, что важно своевременно замечать подобные изменения и принимать профилактические меры, чтобы предотвратить возможную опасность и негативные последствия как для самого ребенка, так и для окружающих.
К уголовной ответственности в Латвии привлекают с 14 лет. Если же материалы уголовного дела указывают на то, что правонарушение совершил ребенок младше этого возраста, ведущий процесс должностной представитель принимает решение о направлении материалов в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер воспитательного характера.