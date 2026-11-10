В 2027 году длинных выходных не ждите - в Латвии решили не переносить рабочие дни
В следующем году жителей Латвии ждут изменения в привычном календаре выходных: правительство не успело принять решение о переносе рабочих дней в установленный срок. Поэтому в 2027 году отрабатывать праздничные выходные по субботам не придется.
В 2027 году в Латвии не будут переносить рабочие дни, поскольку правительство не приняло соответствующее решение до установленного срока, сообщает LSM.lv. Обычно перенос рабочих дней позволяет сделать выходные более продолжительными, если между праздничными днями оказывается один отдельный рабочий день. Его переносят на субботу, которую впоследствии приходится отрабатывать. В государственных учреждениях такие переносы обязательны, а для частного сектора они носят рекомендательный характер.
Как сообщили в Министерстве благосостояния, летом ведомство предложило перенести рабочий день 25 июня 2027 года на 19 июня, а 19 ноября - на 13 ноября. Кабинет министров должен был принять решение до 1 июля 2026 года, однако этого не произошло. В результате в следующем году никаких переносов не будет.
Рассмотрение подготовленного министерством проекта распоряжения отложили по договоренности коалиции. В то время обсуждалось, стоит ли вообще сохранять практику переноса рабочих дней. Тогдашний министр благосостояния Рейнис Узулниекс также допускал возможность полностью отказаться от нее.
Одновременно были подготовлены поправки к Закону о труде, предусматривающие исключение нормы о переносе рабочих дней. Однако предыдущий состав Сейма не успел их принять, поэтому дальнейшую судьбу законопроекта предстоит решать новому парламенту. Если поправки вступят в силу, перенос рабочих дней больше не будет предусмотрен законом.