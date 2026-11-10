В 2027 году длинных выходных не ждите - в Латвии решили не переносить рабочие дни

В 2027 году в Латвии не будут переносить рабочие дни, поскольку правительство не приняло соответствующее решение до установленного срока, сообщает LSM.lv. Обычно перенос рабочих дней позволяет сделать выходные более продолжительными, если между праздничными днями оказывается один отдельный рабочий день. Его переносят на субботу, которую впоследствии приходится отрабатывать. В государственных учреждениях такие переносы обязательны, а для частного сектора они носят рекомендательный характер.