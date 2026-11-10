Рубио: гарантии безопасности Украины должны быть приемлемы для России
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что после окончания войны Украина должна иметь возможность чувствовать себя в безопасности, однако гарантии безопасности должны быть приемлемы и для России, сообщает издание The Kyiv Independent.
"Я не думаю, что мы уже согласовали окончательный конкретный план того, как это должно выглядеть", - заявил Рубио журналистам в понедельник, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Вашингтон возможность предоставления Украине гарантий безопасности по образцу НАТО.
Рубио отметил, что вопрос о гарантиях безопасности для Украины после войны уже обсуждался. "И причина, по которой эта тема остается в заголовках новостей, заключается в том, что, на мой взгляд, для окончательного прекращения войны будет крайне важно договориться о том, чтобы Украина чувствовала себя в безопасности после ее окончания", - сказал он.
"И, конечно, чтобы это работало, это должно быть что-то, на что согласилась бы Россия", - добавил Рубио. Он подчеркнул, что гарантии безопасности Украины станут решающим условием, которое позволит Киеву согласиться на возможное мирное соглашение. Отвечая на вопрос, могут ли США закрепить такие гарантии в договоре, госсекретарь не исключил такой возможности. "Возможно, да, но я не знаю, обсуждали ли мы это уже на столь подробном уровне", - сказал он, одновременно указав на трудности, которые могут возникнуть при утверждении соглашения в Сенате США.
Во вторник в Абу-Даби начинаются переговоры России, Украины и США
Заявления Рубио прозвучали незадолго до запланированных на вторник переговоров представителей США, Украины и России в Абу-Даби. Встречи состоятся 10 и 11 ноября. Это будут первые переговоры делегаций Украины, России и США за более чем девять месяцев.
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В Кремле заявили, что направят на переговоры высокопоставленных дипломатов и представителей военного ведомства. В американскую делегацию вошли зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и специальный посланник США Стив Уиткофф.
В Абу-Даби также находятся представители европейских стран, НАТО и Европейского союза, которые участвуют в отдельных встречах и переговорных форматах.
Украина получит от США оружие на 400 миллионов долларов
Украинские представители планируют в ходе переговоров обсудить с Государственным департаментом США и поставки вооружений. Пентагон уже уведомил Киев, что в текущем финансовом году Украина сможет получить 400 миллионов долларов в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины. Об этом телеканалу ICTV сообщил временный поверенный Украины в США Денис Сиеник.
Главным приоритетом Украины по-прежнему остается ускорение поставок ракет-перехватчиков PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot.
Сиеник рассказал, что Вашингтон одобрил планирование поставки определенных видов вооружений, однако этот вопрос еще необходимо согласовать с Министерством обороны Украины. Киев также ожидает новых пакетов помощи в рамках программы PUR.
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Украине нужны и запасные части для истребителей F-16, услуги по их техническому обслуживанию, а также ракеты для систем противовоздушной обороны NASAMS и Hawk.
По словам Сиеника, вопрос о поставках вооружений поднимают представители обеих сторон в Конгрессе США. Украина намерена обсудить его и с Государственным департаментом. Он также подчеркнул, что сроки и порядок поставок зависят от решений американской администрации.
Еще в прошлом году Министерство обороны США объявило о предоставлении Украине военной помощи примерно на 400 миллионов долларов. Однако администрация Трампа сообщила Конгрессу, что вся сумма не будет использована сразу. Средства планируется выделять частями до 2029 года. Сиеник отметил, что украинские представители хотят получить более четкую информацию о запланированных поставках.
Переговоры проходят на фоне событий в американской политике: после поражения на выборах в Конгресс США 6 ноября президент Дональд Трамп провел в Белом доме незапланированную встречу с посланником российского диктатора Владимира Путина Кириллом Дмитриевым. После этой встречи Трамп заявил, что ожидает "очень большого" соглашения с Россией. По его словам, оно будет касаться не только прекращения войны в Украине, но, возможно, и всей Европы.