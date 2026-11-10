Рубио: гарантии безопасности Украины должны быть приемлемы для России

"И, конечно, чтобы это работало, это должно быть что-то, на что согласилась бы Россия", - добавил Рубио. Он подчеркнул, что гарантии безопасности Украины станут решающим условием, которое позволит Киеву согласиться на возможное мирное соглашение. Отвечая на вопрос, могут ли США закрепить такие гарантии в договоре, госсекретарь не исключил такой возможности. "Возможно, да, но я не знаю, обсуждали ли мы это уже на столь подробном уровне", - сказал он, одновременно указав на трудности, которые могут возникнуть при утверждении соглашения в Сенате США.