Шлесерс объяснил неприязнь к "Новому Единству" и "Прогрессивным"

Комментируя отсутствие прогресса в формировании правительства, несмотря на потенциальную поддержку, Шлесерс отметил, что это ответственность и решение самого Кулбергса. Задержка, по его мнению, может быть связана с историческими отношениями между "Объединенным списком" и Нацобъединением. Однако вместе у этих политических сил лишь 51 голос, чего недостаточно для проведения масштабных перемен.