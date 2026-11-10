Шлесерс объяснил неприязнь к "Новому Единству" и "Прогрессивным"
Партия "Латвия на первом месте" (ЛПМ) готова поддержать правительство, сформированное кандидатом на пост премьер-министра Андрисом Кулбергсом, с министерскими портфелями или без них, если в него не войдут "Новое Единство" и "Прогрессивные", заявил лидер ЛПМ Айнарс Шлесерс в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3.
Вопрос о включении в правительство Национального объединения остается на усмотрение Кулбергса, добавил Шлесерс.
Неприязнь к "Новому Единству" и "Прогрессивным" он объяснил ответственностью этих партий за обнищание страны и безответственную трату средств в проекте Rail Baltica.
На вопрос, готова ли ЛПМ поддержать правительство с участием выдвинутого "Новым Единством" беспартийного министра обороны Райвиса Мелниса, Шлесерс ответил утвердительно, подчеркнув, что тот является профессионалом и не состоит в партии.
Комментируя отсутствие прогресса в формировании правительства, несмотря на потенциальную поддержку, Шлесерс отметил, что это ответственность и решение самого Кулбергса. Задержка, по его мнению, может быть связана с историческими отношениями между "Объединенным списком" и Нацобъединением. Однако вместе у этих политических сил лишь 51 голос, чего недостаточно для проведения масштабных перемен.
"Мы еще в ночь выборов сказали, что люди голосовали за "Объединенный список" и ЛПМ, ожидая перемен. Очевидно, что потребуется время, чтобы найти оптимальную модель сотрудничества", - сказал Шлесерс.
Говоря о препятствиях для сотрудничества, он подчеркнул: "У каждой партии свой электорат, и каждая несет ответственность перед своими избирателями". При этом, по его словам, ради перемен ЛПМ готова обеспечить правительству Кулбергса 17 голосов, даже не требуя министерских портфелей.
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Как сообщалось, кандидат на пост премьер-министра Кулбергс и после второго раунда переговоров с партиями в понедельник не внес ясности в вопрос о будущей коалиции.