Почему европейские лидеры заговорили с Путиным? Латвийский эксперт увидел в этом тревожный сигнал

Обсуждая отношения Европы с США и роль Вашингтона в поддержке Украины, эксперт призвал не забывать, что американское общество по-прежнему в значительной степени поддерживает Украину. Поэтому он не считает, что трансатлантические связи потеряли значение. "Не будем забывать, что большая часть американского общества совершенно определенно поддерживает Украину. Поэтому я по-прежнему придерживаюсь этой позиции. Но нельзя не оглянуться назад и не признать, что в Европе мы многое полностью игнорировали. Это не новая мысль, я повторяю ее уже не в первый раз: мы не обращали внимания на процессы, происходившие в Америке", - отметил Карлсбергс.