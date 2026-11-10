Почему европейские лидеры заговорили с Путиным? Латвийский эксперт увидел в этом тревожный сигнал
Переговоры нескольких европейских лидеров с Владимиром Путиным могут свидетельствовать о растерянности Европы и отсутствии единой стратегии. Латвийский эксперт объяснил, почему европейцам пора перестать рассчитывать исключительно на США.
Такое мнение в эфире программы "Globuss" на TV24 высказал председатель правления Латвийской трансатлантической организации, старший руководитель по политике и публикациям Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Карлсбергс.
Обсуждая отношения Европы с США и роль Вашингтона в поддержке Украины, эксперт призвал не забывать, что американское общество по-прежнему в значительной степени поддерживает Украину. Поэтому он не считает, что трансатлантические связи потеряли значение. "Не будем забывать, что большая часть американского общества совершенно определенно поддерживает Украину. Поэтому я по-прежнему придерживаюсь этой позиции. Но нельзя не оглянуться назад и не признать, что в Европе мы многое полностью игнорировали. Это не новая мысль, я повторяю ее уже не в первый раз: мы не обращали внимания на процессы, происходившие в Америке", - отметил Карлсбергс.
По его мнению, Европа продолжала пользоваться американскими гарантиями безопасности, не уделяя достаточного внимания изменениям в самих Соединенных Штатах. При этом европейцы не всегда учитывали, что у Вашингтона есть собственные интересы в других регионах мира - в частности, на Ближнем Востоке и в Азии. Эксперт считает, что европейцам нельзя просто отрицать значимость этих интересов или утверждать, что США не должны уделять им внимание. Американская политика в Тихоокеанском регионе и Азии имеет свою логику, и Вашингтон вправе заниматься вопросами, которые считает важными для собственной безопасности.
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"Нельзя требовать, чтобы Америка занималась только Европой, пока мы сами не можем разобраться с какими-то, казалось бы, незначительными экономически отсталыми странами", - сказал Карлсбергс.
Он признал, что у американской критики европейской политики есть основания. Европа слишком долго откладывала решение собственных проблем и рассчитывала на то, что США продолжат обеспечивать ее безопасность. Теперь европейцам приходится пожинать последствия этой недальновидности.
При этом Карлсбергс подчеркнул, что у Европы остаются союзники в Соединенных Штатах. По его словам, происходящее не означает, что трансатлантические отношения разрушены. Вопрос заключается в том, как будут развиваться события и какие политические решения в итоге возобладают в Америке.
Отдельно эксперт прокомментировал сообщения о переговорах двух лидеров североевропейских стран - президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре - с Путиным. Он назвал эту ситуацию неоднозначной: с одной стороны, она может говорить об отчаянии российского президента, с другой - демонстрирует неспособность европейских государств согласовать свои действия и общую позицию.
"Плохая новость - это своего рода скандал вокруг переговоров двух лидеров северных стран с Путиным. Что это показывает? Есть и положительная сторона: соответствующий господин, если его вообще можно так назвать, настолько отчаялся, что разговаривает даже с очень маленькими странами. Но как ни крути, это означает одно: европейские государства даже не согласовали между собой послание, которое мы все слышим", - считает Карлсбергс.