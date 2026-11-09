В Лиелварде BMW с пятью молодыми людьми врезался в жилой дом: все попали в больницу с серьезными травмами

Одна из жительниц дома рассказала, что громкий удар был настолько сильным, что она сначала решила, будто произошел взрыв газа. Вместе с мужем они первыми позвонили в экстренные службы. Супруги живут как раз в той части здания, в которую врезался автомобиль, поэтому не заметить происшествие было невозможно.