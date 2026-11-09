В Лиелварде BMW с пятью молодыми людьми врезался в жилой дом: все попали в больницу с серьезными травмами
Жители многоквартирного дома в Лиелварде среди ночи услышали оглушительный удар и сначала подумали, что произошел взрыв газа. Однако причиной переполоха стал автомобиль BMW, который на большой скорости врезался в здание. В машине находились пятеро молодых людей, и все они получили травмы, сообщает передача "Degpunktā".
Авария произошла вскоре после полуночи на улице Райня в Лиелварде. BMW вылетел с дороги и врезался в трехэтажный жилой дом. Удар был настолько сильным, что автомобиль оказался серьезно поврежден, а на фасаде здания до сих пор видны следы столкновения.
Судя по масштабам разрушений, предполагается, что BMW двигался по улице Райня со скоростью, значительно превышавшей разрешенные 50 км/ч.
По предварительной картине происшествия, выезжая из поворота, водитель сначала наехал на бордюр, повредив его. Затем автомобиль врезался в фонарный столб, после чего врезался в стену многоквартирного дома.
Одна из жительниц дома рассказала, что громкий удар был настолько сильным, что она сначала решила, будто произошел взрыв газа. Вместе с мужем они первыми позвонили в экстренные службы. Супруги живут как раз в той части здания, в которую врезался автомобиль, поэтому не заметить происшествие было невозможно.
Первоначально очевидцам показалось, что в разбитой машине находятся четыре человека. Однако позже выяснилось, что в BMW ехали пятеро молодых людей. Местная жительница отметила, что подобные аварии на этом повороте происходят уже не впервые.
На место происшествия прибыли сразу пять бригад Службы неотложной медицинской помощи, включая специализированную врачебную бригаду, которую привлекают к особо тяжелым вызовам.
"На месте происшествия помощь оказывали пять бригад медиков, одна из которых была специализированной врачебной бригадой, привлекаемой к особо тяжелым вызовам. В медицинские учреждения доставлены пять пострадавших с травмами от средней степени тяжести до тяжелых. В четырех случаях речь шла о политравмах", - сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола.
Политравма означает одновременное повреждение нескольких частей тела или органов, которое может представлять серьезную угрозу для жизни.
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Из-за тяжести полученных травм пожарным-спасателям пришлось переносить пострадавших к машинам скорой помощи с помощью специальных иммобилизационных щитов, позволяющих зафиксировать тело и избежать дополнительных повреждений при транспортировке. Учитывая силу удара, последствия аварии могли оказаться смертельными. Предполагается, что все находившиеся в машине были пристегнуты ремнями безопасности, что могло помочь им выжить.
По факту происшествия начат уголовный процесс. Обстоятельства аварии выясняются.