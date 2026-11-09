Байба Браже в ООН обвинила Россию в геноциде украинцев и призвала к немедленному прекращению огня
Россия осуществляет геноцид в Украине, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, выступая в понедельник, 9 ноября, на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке. По ее словам, действия России свидетельствуют о намерении уничтожить не только украинскую государственность, но и сам украинский народ.
Байба Браже подчеркнула, что действия России демонстрируют стремление уничтожить суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость Украины, а также украинскую нацию как национальную группу.
По словам министра, Россия убивает все больше украинцев. Ссылаясь на данные Мониторинговой миссии ООН по правам человека, она отметила, что в 2026 году число погибших и раненых мирных жителей Украины более чем вдвое превышает показатели, зарегистрированные два года назад.
На оккупированных территориях остаются около 1,6 миллиона детей
Браже заявила, что Россия причиняет украинцам тяжелые физические увечья и серьезный вред психическому здоровью. Ситуацию на оккупированных Россией территориях Украины она охарактеризовала как драматическую, обратив внимание на то, что там по-прежнему находятся около 1,6 миллиона детей.
Министр сослалась на выводы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), согласно которым российские власти осуществляют идеологическую обработку детей на всех уровнях школьного образования. Особую обеспокоенность, по ее словам, вызывает милитаризация несовершеннолетних: уже с 14 лет их готовят к участию в боевых действиях против собственного народа.
Браже также обратила внимание на масштабы сексуального насилия. Она привела задокументированные ООН случаи изнасилований, в том числе групповых, попыток изнасилования и других сексуальных преступлений в отношении женщин и девочек. Самой пожилой зарегистрированной пострадавшей было 82 года, а самой младшей выжившей жертве - всего четыре года.
Читайте продолжение после рекламы
Более 20 тысяч украинских детей были принудительно вывезены
Министр иностранных дел Латвии заявила, что Россия сознательно создает условия, направленные на физическое уничтожение украинцев. Она напомнила, что Украина стоит на пороге пятой военной зимы, а интенсивность российских ударов по энергетической инфраструктуре, больницам и гражданским зданиям достигла самого высокого уровня с начала войны.
Отдельно Браже остановилась на принудительном перемещении украинских детей. По приведенным ею данным, Россия вывезла на свою территорию или на подконтрольные ей территории 20 651 украинского ребенка. Министр назвала происходящее военным преступлением.
Браже подчеркнула, что совершаемые Россией действия соответствуют признакам, определяющим геноцид. По ее мнению, Россия не может достичь своих целей военным путем, поэтому пытается с помощью террора против мирного населения сделать жизнь украинцев невыносимой.
Браже призвала к прекращению огня перед переговорами в Абу-Даби
Глава латвийского МИД подчеркнула необходимость немедленного прекращения огня в Украине, чтобы предстоящие переговоры в Абу-Даби могли завершиться успешно. Она также напомнила, что добиться устойчивого мира в Европе невозможно без полноценного участия и представительства европейских государств.
Читайте продолжение после рекламы
Браже отметила, что международный мир и безопасность основываются на Уставе ООН, который запрещает изменение государственных границ силой и применение силы против других государств. При этом страна, подвергшаяся нападению, имеет право на самооборону.
По словам министра, в 2022 году Россия напала не только на Украину, но и на основополагающие принципы Устава ООН. Она напомнила, что Украина обращалась к Совету Безопасности с просьбой принять меры для восстановления мира и безопасности, однако Россия, являясь постоянным членом Совбеза, блокировала действия с помощью права вето.
Браже подчеркнула, что Украина сегодня защищает не только себя, но и принципы Устава ООН.
Министр также заявила, что существующая архитектура европейской безопасности основана на тех же принципах, каждый из которых, по ее словам, Россия нарушила. Она призвала Москву соблюдать Устав ООН и прекратить посягательства на нормы, согласованные международным сообществом.
Миллионы тонн украинского зерна могут сгнить
В своем выступлении Браже затронула и ситуацию с экспортом украинского зерна. Она заявила, что Россия закрыла зерновой коридор в Черном море, из-за чего миллионы тонн зерна остаются в Украине и могут вскоре сгнить. При этом, по словам министра, продовольствие не доходит до миллионов голодающих людей по всему миру.
Браже призвала Россию прекратить нападения на гражданские суда в Черном море, остановить бомбардировки и вновь открыть коридор для экспорта зерна.
Читайте продолжение после рекламы
Сотрудничество России, Ирана и Северной Кореи угрожает мировой безопасности
Еще одной серьезной угрозой глобальной стабильности Браже назвала расширяющееся технологическое сотрудничество России, Ирана и Северной Кореи, в том числе передачу и размещение беспилотных систем.
Министр напомнила о нарушениях воздушного пространства стран НАТО российскими беспилотниками и самолетами, а также о расширении российской военной инфраструктуры вблизи границ соседних государств.
Она категорически отвергла утверждения российских официальных лиц о том, что страны НАТО якобы позволяют использовать свое воздушное пространство для атак беспилотников по территории России. Браже назвала эти заявления откровенной ложью.
Глава латвийского МИД призвала Россию прекратить распространение ложной информации и диверсионные операции в европейских странах и других регионах мира. По ее словам, Совет Безопасности ООН не должен мириться с постоянной ложью, пропагандой, агрессией и нарушением принципов организации со стороны одного из своих постоянных членов.
Браже призвала Совет Безопасности действовать и потребовать от России полного и безусловного прекращения огня.
Как сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел Латвии, заседание было созвано по просьбе Украины по инициативе Латвии, которая в ноябре председательствует в Совете Безопасности ООН. Поводом стала активизация российских атак на мирное население и критически важную инфраструктуру Украины.