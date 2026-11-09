Байба Браже в ООН обвинила Россию в геноциде украинцев и призвала к немедленному прекращению огня

По словам министра, в 2022 году Россия напала не только на Украину, но и на основополагающие принципы Устава ООН. Она напомнила, что Украина обращалась к Совету Безопасности с просьбой принять меры для восстановления мира и безопасности, однако Россия, являясь постоянным членом Совбеза, блокировала действия с помощью права вето.