В Эстонии жителям компенсируют резкий рост цен на энергоносители. А что в Латвии?

В Латвии, к сожалению, власти ничего подобного не готовят. Если есть трудности с оплатой счетов, жителям рекомендуют через социальную службу самоуправления записаться на получения жилищного пособия. Право на такую помощь и ее размер определяют после оценки доходов, имущества и подтвержденных расходов домохозяйства. Фиксированной суммы для всех нет.