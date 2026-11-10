В Эстонии жителям компенсируют резкий рост цен на энергоносители. А что в Латвии?
Министерство климата Эстонии подготовило проекты постановлений о компенсации бытовым потребителям части расходов на центральное отопление, электричество и газ предстоящей зимой. Об этом сообщает rus.err.ee. В Латвии власти не столь щедры, на помощь могут этой зимой рассчитывать только малоимущие.
Меры в Эстонии должны действовать с декабря 2026 года по март 2027 года. Наибольшую пользу от компенсации центрального отопления могут получить жители Нарвы, отмечается в пояснительной записке.
Эстонское государство планирует компенсировать 80% той части стоимости центрального отопления, которая превышает 110 евро за мегаватт-час без учета налога с оборота. Компенсация будет распространяться на тепло, потребленное в декабре 2026 года и в январе, феврале и марте 2027 года.
Поддержка предназначена для бытовых потребителей, в том числе жителей квартирных товариществ. Деньги будут перечислять не непосредственно жителям, а предприятиям, продающим тепло. Они должны будут уменьшать счета потребителей на сумму компенсации.
В Латвии, к сожалению, власти ничего подобного не готовят. Если есть трудности с оплатой счетов, жителям рекомендуют через социальную службу самоуправления записаться на получения жилищного пособия. Право на такую помощь и ее размер определяют после оценки доходов, имущества и подтвержденных расходов домохозяйства. Фиксированной суммы для всех нет.
На отопительный сезон с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года условия недавно были облегчены: повышены коэффициенты расчета, благодаря чему это пособие станет больше и будет доступно более широкому кругу жителей.
Кроме того, отдельные группы населения могут рассчитывать на уменьшенные счета за электроэнергию. Эта скидка составляет:
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- малоимущим и малообеспеченным домохозяйствам – 20 евро в месяц;
- семьям с ребенком с инвалидностью – 20 евро;
- людям с I группой инвалидности или их опекунам – 20 евро;
- многодетным семьям – 25 евро.