После трагических происшествий в центре Риги установили новые спасательные средства
В пяти местах вдоль Рижского городского канала появились специальные стенды со спасательными кругами. Решение принято после трагических происшествий на воде, которые в последние годы происходили в центре столицы.
Проект реализовало Управление окружающей среды Департамента жилья и окружающей среды Рижской думы совместно с Управлением гражданской защиты и оперативной информации.
Установленные стенды позволяют быстро воспользоваться спасательным кругом, если человек оказался в воде и нуждается в помощи. Это одна из мер гражданской защиты, направленных на повышение безопасности возле городского канала.
Перед установкой специалисты обследовали возможные места размещения оборудования и провели необходимые подготовительные работы. При разработке стендов также учитывались требования Рижского самоуправления к оформлению информационных конструкций, чтобы размещенные на них инструкции были понятными и легко воспринимались.
В самоуправлении сообщили, что подобные меры по повышению безопасности планируется продолжить и в следующем году.