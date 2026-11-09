После трагических происшествий в центре Риги установили новые спасательные средства

Перед установкой специалисты обследовали возможные места размещения оборудования и провели необходимые подготовительные работы. При разработке стендов также учитывались требования Рижского самоуправления к оформлению информационных конструкций, чтобы размещенные на них инструкции были понятными и легко воспринимались.