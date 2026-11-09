В Латвии мужчина годами издевался над падчерицей, насиловал и угрожал убить - что решил суд
Рижский городской суд приговорил мужчину к 23 годам лишения свободы и четырем годам пробационного надзора за сексуальное насилие над падчерицей, а также изготовление и хранение материалов порнографического характера с изображением несовершеннолетней.
Суд утвердил соглашение между обвиняемым и прокурором о признании вины и наказании.
По данным прокуратуры, с января 2023 года по декабрь 2025 года мужчина систематически совершал сексуальное насилие над дочерью своей жены, чтобы удовлетворить собственное сексуальное влечение.
Когда потерпевшая еще не достигла 16-летнего возраста, мужчина против ее воли, применяя физическую силу, совершил с ней сексуальные действия с вагинальным проникновением. Используя сложившееся за длительное время влияние на девочку и угрожая убить ее или утопить, он заставлял падчерицу совершать оральные сексуальные действия и вступать с ним в половые отношения против ее воли. Насилие продолжалось и после того, как потерпевшая стала совершеннолетней.
Кроме того, мужчина использовал падчерицу для изготовления порнографических материалов. На записях и фотографиях девушка была изображена обнаженной. Мужчина тайно снимал ее в ванной комнате, требовал, чтобы она самостоятельно делала обнаженные фотографии, а также фотографировал и снимал ее сам. Все материалы он хранил на портативном компьютере.
Таким образом, на протяжении длительного времени и в разных местах обвиняемый посягал на половую неприкосновенность падчерицы.
Мужчина полностью признал свою вину и согласился с назначенным наказанием, заключив с прокурором соглашение о признании вины и наказании. При его подготовке прокурор учитывала характер преступлений, причиненный вред, личность обвиняемого, а также смягчающие и отягчающие обстоятельства.
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В ходе уголовного процесса мужчину задержали и взяли под стражу. Позднее суд оставил эту меру пресечения без изменений.
Прокуратура призывает всех, у кого есть хотя бы малейшие подозрения, что ребенок мог пострадать от насилия, незамедлительно обращаться в Государственную полицию. В прокуратуре также напоминают, что жертвами насилия могут стать люди любого возраста и пола, а совершать его может в том числе человек из близкого окружения потерпевшего или тот, кого он хорошо знает.