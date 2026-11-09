В Латвии мужчина годами издевался над падчерицей, насиловал и угрожал убить - что решил суд

Прокуратура призывает всех, у кого есть хотя бы малейшие подозрения, что ребенок мог пострадать от насилия, незамедлительно обращаться в Государственную полицию. В прокуратуре также напоминают, что жертвами насилия могут стать люди любого возраста и пола, а совершать его может в том числе человек из близкого окружения потерпевшего или тот, кого он хорошо знает.