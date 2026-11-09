На месте бывшей школы в Латвии нашли авиационный снаряд: готовится возможная эвакуация жителей
На месте бывшей школы в Межотненской волости обнаружили авиационный реактивный снаряд. Были вызваны саперы, а местные власти уже готовятся при необходимости эвакуировать жителей ближайшего поселка.
В Межотненской волости Бауского края на строительной площадке на улице Земгалю, где ранее находилась основная школа, обнаружили авиационный реактивный снаряд. О случившемся проинформировали саперов. В настоящее время специалисты направляются к месту происшествия, чтобы оценить ситуацию и определить необходимые меры безопасности.
Совместно с управлением Бауского края и отделением Межотненской волости местные власти готовятся к возможной эвакуации жителей поселка Стрелниеку. Необходимость таких действий будет определена после оценки ситуации специалистами. На место происшествия также направилась аварийная служба предприятия Gaso.
Самоуправление призывает жителей следовать указаниям оперативных служб и муниципальной полиции. Актуальная информация будет публиковаться на сайте самоуправления и в его аккаунтах в социальных сетях.