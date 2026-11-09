На месте бывшей школы в Латвии нашли авиационный снаряд: готовится возможная эвакуация жителей

В Межотненской волости Бауского края на строительной площадке на улице Земгалю, где ранее находилась основная школа, обнаружили авиационный реактивный снаряд. О случившемся проинформировали саперов. В настоящее время специалисты направляются к месту происшествия, чтобы оценить ситуацию и определить необходимые меры безопасности.